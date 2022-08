Tourisme en Franche-Comté : les professionnels satisfaits à la mi-saison

Après deux saisons perturbées par le Covid-19, les gérants de campings, bases nautiques et centres de loisirs s'attendent à un bon cru 2022. Les touristes étrangers sont de retour dans la région et les Francs-Comtois semblent privilégier de plus en plus les vacances locales. Un bilan à nuancer.

Même si le fond de l'air est lourd à cause de la chaleur, les professionnels du tourisme respirent. Avec le retour des touristes étrangers et des habitants locaux qui préfèrent la Franche-Comté à d'autres destinations, la saison touristique 2022 s'annonce bonne. La page du Covid-19 n'est pas encore tout à fait tournée, mais on veut y croire du côté des propriétaires de campings ou des bases nautiques.

A Lons-le-Saunier, Jean-Pierre Costentin gère le camping de la Marjorie, et il en est certain : "C'est déjà une année record". En tant que président de la fédération de l'hôtellerie de plein air du Jura, il estime que le mois de juillet a notamment été marqué par la présence de touristes locaux : "En 30 ans de métier, je n'ai jamais vu ça ! Les gens viennent du Jura, du Doubs, de Saône-et-Loire ou encore de Côte-d'Or. Je pense que c'est le coût de l'essence et du gazole qui fait que les gens vont beaucoup moins loin."

Fortes chaleurs en France, fraîcheur nocturne en Franche-Comté

Au bord du lac de Saint-Point dans le Haut-Doubs, Anaïs Dakon a le sourire. "C'est le jour et la nuit par rapport à l'année dernière", explique la responsable de la base nautique des Grangettes. Le mois de juillet 2021, marqué par trois semaines de pluie, contraste avec celui de cette année où les vagues de chaleur se succèdent.

"On a triplé le nombre de fréquentation par rapport au mois de juillet de l'année dernière", se réjouit la gérante. "On a même pas mal de gens de Montpellier ou de Nice qui remontent à cause des fortes chaleurs dans le sud... Alors que nous, même s'il fait chaud la journée, les températures redescendent la nuit donc le climat est un peu plus agréable."

Un premier "bilan" ressenti à prendre avec des pincettes

S'il y a bien une dynamique de reprise après deux années perturbées par le Covid-19, difficile encore de chiffrer la saison touristique. La saison reste marquée par les conséquences de la pandémie. Seules 48% des chambres d'hôtels sont occupées en ce moment, contre 60% pour une année avant Covid-19.

"On a un retour des touristes aujourd'hui en 2022, mais on ne peut pas crier victoire quoi qu'il en soit" explique Bernard Champreux, président de l'Union des métiers et industries de l'hébergement Bourgogne Franche-Comté. "Et il a bien été précisé par les agences européennes qu'il ne faudra pas attendre un retour à la normale avant 2023."

Autre phénomène qui risque de ternir le bilan : de nombreuses activités, comme le canoë et le kayak, subissent des interdictions d'exercer cet été. Les niveaux d'eau des rivières sont trop bas pour pratiquer, ou des bactéries se développent sur les cours d'eau, à cause de la sécheresse exceptionnelle et précoce de cette année.

Si le tourisme en Franche-Comté repose sur l'environnement particulier de la région, cet environnement est aussi très sensible au dérèglement climatique.