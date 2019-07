Tourisme en Gironde : une "bonne saison" en perspective

Arcachon, France

Les professionnels du tourisme en Gironde sont plutôt satisfaits de leur activité au mois de juillet et optimistes pour le mois d'août. Mi-juillet l'agence départementale du tourisme a effectué un sondage auprès de 170 professionnels. Près de 70 % d'entre eux expriment une opinion positive sur ce début de saison estivale.

Sur le Bassin d'Arcachon près de la moitié des professionnels estime que la fréquentation est supérieure à l'an passé. Dans les hôtels et les campings les réservations ont été tardives mais les touristes sont là.

Malgré l’absence de pont au 14 juillet la fréquentation française est jugée plus favorablement que l’an dernier avec 66% d’opinions positives contre 58% en 2018.

Le taux de satisfaction est au plus haut sur le Bassin d’Arcachon (84% d’opinions positives) mais aussi à Bordeaux et dans l’agglomération bordelaise (88%).

Le mois d'août s'annonce très bon ou bon pour deux professionnels sur trois

- Gironde Tourisme

La fréquentation étrangère est également jugée plus positivement, avec 55% d’opinions favorables. Et parmi les visiteurs étrangers, il semble que la hausse soit surtout portée par les Belges, (qui bénéficient depuis fin juin d’une nouvelle liaison directe THALYS qui met Bruxelles à 4h de Bordeaux) et les Espagnols.