Tourisme en Indre-et-Loire : 2022 a enfin rattrapé la fréquentation d'avant Covid

La pandémie est bel et bien derrière nous. Pas sur un plan sanitaire, mais si l'on regarde les chiffres du tourisme pour cette année. En Indre-et-Loire, un premier bilan a été dressé ce jeudi par l'office de tourisme de Tours. Et dans certains secteurs en effet, 2022 fait autant, voire mieux que 2019 qui était jusqu'ici l'année de référence avant Covid.

ⓘ Publicité

La clientèle asiatique pas encore revenue

Concernant les hôtels, les nuitées des touristes français sont en hausse par rapport à 2019, malheureusement pas celles des clients étrangers qui ne sont toujours pas revenues à leur niveau d'avant pandémie. En cause notamment, la clientèle asiatique que l'on n'a plus vraiment vu en Touraine depuis trois ans.

Dans ces nuitées, il faut aussi distinguer ceux qui viennent pour les loisirs et les autres qui sont là pour affaires. Ceux-ci sont plus nombreux qu'en 2019, mais si l'on compte tous les professionnels qui viennent dans le cadre du travail, pas seulement pour des séminaires ou des congrès.

Un record pour la Loire à vélo

Les campings de la métropole se portent aussi mieux qu'avant le Covid. Et c'est également le cas de la Loire à vélo, avec le million d'usagers qui devrait être atteint d'ici la fin de l'année.

Pour l'instant, l'inflation ne trouble pas la fête, malgré l'augmentation des prix, que ce soit dans les hôtels ou les campings. Cela ne se ressent pas dans les chiffres de fréquentation. Mais les professionnels préviennent, "on n'est jamais à l'abri d'un revirement".

Et preuve, encore une fois, que le tourisme est en train de sortir la tête de l'eau en Indre-et-Loire, la recette de la taxe de séjour est plus importante cette année si on la compare à celle de 2019. Au 1er décembre, elle était de plus de deux millions d'euros. Une hausse de 6,6% par rapport à la même période il y a trois ans.