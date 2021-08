Tourisme en juillet en Creuse : plébiscite pour les gîtes, mais flop pour les campings

Les meublés de tourisme creusois ont eu une fréquentation très importante en juillet. En revanche, d'après l'étude de Creuse Tourisme, les hôtels et campings font une moins belle saison que l'été 2020, à cause de la météo pluvieuse et des restrictions sanitaires.