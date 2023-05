Tourisme en Limousin : un engouement particulier constaté pour la dernière semaine d'août

Profiter de l'été jusqu'au bout**, c'est la tendance qui se dessine pour les prochaines vacances** d'été. En Limousin, comme partout en France, les professionnels du tourisme notent un engouement particulier pour la toute dernière semaine d'août, pourtant à cheval sur début septembre. Les réservations pour des séjours qui débutent le samedi 26 août commencent à décoller et pourraient atteindre des records par endroits. Le phénomène s'explique par une rentrée plus tardive, le 4 septembre au lieu du 1er, et surtout des tarifs plus compétitifs juste avant la reprise de l'école.

Une stratégie face à l'inflation

Incontestablement, le pic de fréquentation des hébergements est toujours attendu entre le 15 juillet et le 15 août, mais Eric Boudka, chargé de communication des gites de France en Corrèze, constate actuellement une hausse sensible de la demande sur cette dernière semaine avant la rentrée. "Elle est nettement plus prisée du fait d'une baisse de tarif non négligeable. On sait très bien que les français ont toujours un désir de partir en vacances, c'est relativement viscéral, mais en même temps on a une inflation galopante, donc le tarif joue énormément."

Alors avec des prix en baisse de 10 à 20% fin août pour les gites de la Corrèze et jusqu'à 30% pour ceux de Haute-Vienne, les familles n'hésitent plus, quitte à réorganiser complètement leur été pour en profiter sans se ruiner. Car ce sont bien des gites familiaux qui profitent de la hausse des réservations, par rapport notamment à la période avant-covid souligne Marie Dumaître, la directrice des gites de France en Haute-Vienne. Elle estime que "les familles ont fait évoluer leurs comportement par une anticipation de la préparation de la rentrée" pour se dégager cette dernière semaine.

En gite ou au camping, les familles jouent les prolongations

Un constat partagé par Christian Graffeuil, qui dirige deux campings en Corrèze, à Beynat et Monceaux sur Dordogne. Habituellement les familles désertent ses emplacements passé le 20 août, mais cette année le calendrier est plus favorable avec cette rentrée le 4 septembre. Chez lui aussi, ils bénéficient de tarifs réduits fin août, par rapport au début du mois. "Par rapport au pouvoir d'achat et au contexte actuel, ça permet de pouvoir partir en vacances avec des budgets assez intéressants." Pour ses établissements, c'est aussi du bonus car "ça permettra de faire des animations jusqu'à fin août, de garder nos saisonniers jusqu'à la fin du mois, ce qui n'était pas tout le temps évident."

Les professionnels du tourisme soulignent aussi que ça peut profiter à l'ensemble du territoire, en engendrant aussi de l'activité dans les restaurants ou chez les producteurs locaux. Les touristes auront peut-être encore un peu d'argent à dépenser chez eux, grâce aux économies réalisées sur l'hébergement.