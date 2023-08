Tourisme en Mayenne : la durée d'un séjour dans le département commence à s'allonger

La France est la première destination touristique mondiale. Près de 90 millions de visiteurs sont venus cet été dans notre pays. La saison 2023 est un peu moins bonne que celle de l'an dernier pour deux raisons principales : la pluie et des budgets plus serrés. C'est un phénomène qui s'est également ressenti en Mayenne selon la directrice de Mayenne Tourisme, Marie Le Calonec, invité de la matinale de France Bleu Mayenne.

ⓘ Publicité

Tourisme rural : vélo, randonnée, patrimoine, gastronomie

Les touristes, qui viennent passer du bon temps dans notre département, sont originaires essentiellement du Grand Ouest, de la région parisienne et des Hauts-de-France, "on a aussi 25% d'étrangers, des Anglais, des Belges, des Allemands".

La Mayenne est pour l'instant vue comme une simple étape sur la route des vacances, une terre de passage. L'enjeu, dans les années à venir, sera de faire rester plus longtemps les touristes sur le territoire, et ça commence explique Marie Le Calonec : "depuis 3 ans, on a fait des grandes campagnes de promotion dont une sur Paris et ça permet d'avoir eu 30% de plus de réservations sur le premier semestre. Mais il faut persévérer, s'identifier encore et encore, expliquer la diversité des activités. Tous les avis clients sont très hauts par rapport à d'autres départements. La qualité de l'accueil c'est essentiel pour capter les touristes, pour qu'ils restent plus longtemps. D'ailleurs, la durée d'un séjour commence à s'allonger, les chiffres sont encourageants".