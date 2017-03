Tourisme en Normandie : comment séduire les touristes étrangers ?

A l'occasion du salon "Rendez-vous en France", les professionnels du tourisme du monde entier se retrouvent à Rouen, mardi et mercredi. Au préalable, les représentants des tour-opérateurs étrangers ont suivi des circuits touristiques en Normandie, pour ensuite les vendre à leurs clients.

Mardi et mercredi, les professionnels du tourisme mondiaux se retrouvent au parc des expositions de Rouen pour le salon "Rendez-vous en France". Ils viennent de partout dans le monde pour créer des circuits tourisme, qu'ils proposeront ensuite dans leur pays. Pour cela, les comités régionaux de tourisme français organisent donc pour eux, des pré-tour, afin qu'ils voient d'eux-même ce qu'ils vendront ensuite à leurs clients. Des pré-tours à thème : la Seine et le tourisme fluvial, l'Impressionisme, les 500 ans du Havre, le tourisme spirituel et religieux, le littoral et les stations balnéaires, le savoir-faire normand et bien sûr le tourisme de mémoire lié au Débarquement. Cette dernière thématique du D-Day rassemble chaque année 5 millions de touristes en Normandie.

Amélie Bonté a suivi un pré-tour à Fécamp, thématique tourisme de mémoire :

Le salon "Rendez-vous en France" en quelques chiffres