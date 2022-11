"C'est exceptionnel" : le beau temps a attiré les touristes sur le bassin d'Arcachon à la Toussaint

"C'est vraiment exceptionnel pour la saison" : au restaurant "Chez Alcide" à Arès, sur le bassin d'Archachon, Basma n'a pas eu le temps de souffler. "On a eu du monde tout le temps, pendant toutes les vacances. Complet midi et soir !" Pour la restauratrice, la météo très douce du début des vacances y est clairement pour quelque chose. "Le temps nous a bien aidés", constate-t-elle. L'an dernier, elle et son mari n'avaient même pas ouvert l'établissement pendant les vacances de la Toussaint. Cette année, ils continueront à servir jusqu'à mi-novembre. "Avec autant de monde, c'est que du bonheur !"

ⓘ Publicité

Grégoire Picolin, patron du snack "Pizza Bonici", a le même sentiment. "On a clairement vu un pic de fréquentation, même si ça s'est calmé avec l'arrivée de la pluie et du vent ces derniers jours. On a vu beaucoup de Bordelais, des Parisiens, et pas mal de Bretons aussi !"

"La fréquentation est plus élevée que d'habitude"

Une impression que confirment les chiffres de l'office du tourisme d'Arès. "Sur nos visites guidées, on a accueilli 230 personnes depuis début octobre, contre 150 l'an dernier", note Alexandre Bert, guide nature et patrimoine pour la ville d'Arès. "La fréquentation est plus élevée que d'habitude à cette période de l'année, avec beaucoup de gens qui viennent profiter de la nature."

"On bénéficie aussi d'une météo très favorable, avec cet automne doux et ensoleillé", ajoute Alexandre Bert. "Souvent sur le bassin d'Arcachon, les gens viennent en fonction de la météo, cette année ils ont privilégié l'extérieur. On a vu beaucoup de cyclistes, et beaucoup de monde sur les sites naturels".

Bonne nouvelle, l'impact des incendies de l'été ne se ressent plus sur la fréquentation des activités de pleine nature. "Cet été, on a eu une baisse assez forte des réservations pour nos randonnées et nos visites. Maintenant, les gens demandent comment vont les espaces brûlés, mais ils reviennent", se réjouit Alexandre Bert. Et avec les températures douces prévues dans les prochaines semaines, les visiteurs devraient être encore nombreux dans le bassin d'Arcachon jusqu'à Noël.