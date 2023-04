Tourisme : "Il faut répartir les touristes dans le temps et sur le territoire", selon Pierre Gonzalvez

En ce jour de clôture de la foire aux antiquités de printemps, Pierre Gonzalvez, maire de l'Isle-sur-la-Sorgue et président de Vaucluse Provence Attractivité était l'invité de la matinale France Bleu Vaucluse. On a pu aborder avec lui, un premier bilan provisoire d'affluence pour cette 114e édition de la foire. "Il est un peu tôt pour des chiffres précis mais on attendait jusqu'à 70 000 personnes sur tout le week-end", explique le maire.

ⓘ Publicité

Mieux répartir les flux touristiques

Pierre Gonzalvez, porte aussi la voix de Vaucluse Provence Attractivité, l’agence départementale du développement, du tourisme et des territoires. Il souligne qu'il faut une meilleure maîtrise des flux touristiques. "Il faut répartir les touristes sur l'année mais aussi sur le territoire, il y a plein de sites méconnus dans le département qui méritent d'être mis en avant", insiste l'édile. Il ajoute : "C'est le rôle de Vaucluse Provence Attractivité de mieux promouvoir les sites moins fréquentés".

En revanche, l'affluence ne présente pas encore de risques suffisamment élevés pour mettre en place des restrictions d'accès comme dans les calanques marseillaises.

loading