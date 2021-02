Tourisme : l'Alsace, destination la plus accueillante de France selon les utilisateurs du site Booking.com

L'Alsace gagne pour cette année 2021 le titre de région la plus accueillante de France, en remportant la première place des "Traveller Review Awards", le concours du site de réservation Booking.com qui récompense les régions avec le plus de commentaires et de notes positives des visiteurs.

Une qualité d'accueil "incroyable" et des expériences "mémorables" : les commentaires et les notes laissés par les utilisateurs du site de réservation en ligne Booking.com ont permis à l'Alsace de se hisser en haut du classement des régions les plus accueillantes de France pour cette année 2021, devant les Haut-de-France et la Bourgogne.

"Le patrimoine, la nature et la gentillesse des gens"

Qu'ils soient originaires ou non de la région, quand on demande aux promeneurs du dimanche de Strasbourg ce qu'ils préfèrent en Alsace, les réponses fusent : "J'aime beaucoup le coin du Lac Blanc, Colmar, Strasbourg", explique Romain. Pour Valérie, originaire d'Avignon c'est "l'esthétique et l'architecture et la gentillesse des gens" insiste-t-elle.

Le mélange de ville et de nature revient souvent dans les réponses : "On peut aller à la montagne faire du ski mais il y a aussi des grandes villes avec de la vie" témoignent Lola et Eva. Sans oublier la cuisine locale : "Le Baeckeoffe, la choucroute, la tarte au fromage blanc et puis il y a des petits Winstub bien sympathiques", lance Christiane en souriant.

Un titre qui fait du bien en période Covid

"C'est une récompense, au delà de la bonne nouvelle, par rapport à tous les efforts qui sont déployés et par rapport aux pépites dont regorge notre territoire", réagi Michèle Kannengieser, présidente de l'Office du tourisme de Strasbourg et de sa région.

Une récompense qui redonne un peu le sourire alors que le tourisme vit une année noire : "Ça peut aider oui, ça nous permet d'avoir ce matelas qu'il faut consolider pour prendre un certains nombre de virages qui correspondent aux envies post-Covid" poursuit Michèle Kannengieser. Des envies de nature et de proximité. par exemple : en Alsace on entend par exemple renforcer le développement du tourisme durable.