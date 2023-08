Tourisme : la Côte d'Azur s'en sort très bien cet été 2023

C'est un retour aux meilleurs niveaux. La destination #CotedAzurFrance selon le Comité régional de Tourisme (CRT) "retrouve sa fréquentation de 2019 avec de nombreux rendez-vous (Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco, Lions Festival, Iron Man de Nice…) des jours fériés, des longs week-ends… Le taux d’occupation hôtelière du littoral a atteint 75% en mai (avec pics à 90%), 80% en juin, 83 % en juillet (contre 84% en 2022) et devrait approcher les 85% sur le mois d’août comme en 2022. Le pic du 15 août s’est légèrement atténué : 92% de taux d’occupation hôtelier sur le littoral, contre 95% l'an dernier." Un bel été.

Le bilan s'annonce meilleur que 2019 et 2022

"Sur l’ensemble de la saison, d’avril à octobre, l’occupation moyenne des hôtels et résidences devrait s’établir à 75%, en hausse d’un point par comparaison aux saisons 2019 et 2022".

Autres tendances : plus de séjours en montagne "pour les touristes qui ont fui la canicule" dans le haut pays le taux d’occupation sur l’été (de juillet à septembre) pourrait approcher les 60%.

Quatrième compagnie américaine sur l'aéroport de Nice

Une nouvelle compagnie sur Nice. American Airlines pose un pied sur l'aéroport. "C'est très encourageant, cette compagnie va desservir Philadelphie en 2024 avec une liaison quotidienne (… ) mais potentiellement, elle possède une énorme plateforme à Miami qui pourrait, on l'espère, devenir une destination directe sur Nice" selon Éric Abihssira de L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMIH 06. "Déjà trois compagnies américaines desservent Nice... qui reste le premier aéroport français après Roissy et Orly. On a Delta, La Compagnie et United Airlines. Le trafic aérien entre les Etats Unis et Nice a permis le grand retour des touristes américains".

La foule attendue en septembre à Nice

L'arrière-saison estivale est loin d'être terminée. Place à deux grands évènements sportifs. Les Mondiaux de l'Iron Man le 10 septembre et quatre matches de la Coupe du Monde de rugby à Nice : les deux évènements ont déjà dopé les réservations. Les athlètes et leur entourage viennent des quatre coins du monde plusieurs jours avant chaque évènement. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui séjourneront sur le littoral durant ce mois de septembre.

De nombreux hôtels niçois affirment déjà avoir enregistré "énormément de réservations" pour l'Ironman et des réservations dans les campings pour le rugby.

