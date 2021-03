Tourisme : la crise sanitaire prive Paris et sa région de 15,5 milliards d'euros de recettes

La crise du covid a donné un coup d'arrêt au tourisme à Paris et en Ile-de-France. En 2020, il y a eu plus de 33 millions de touristes en moins et la crise sanitaire a privé notre région de 15,5 milliards d'euros de recettes, indique ce lundi le Comité régional du tourisme de Paris Ile-de-France.