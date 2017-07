Tourisme : la mairie de Bordeaux vote un règlement pour les locations sur Airbnb

Après Nice et Paris, c'est au tour de la ville de Bordeaux d'imposer de nouvelles règles pour les locations sur les sites comme Airbnb. Le conseil municipal vote ce lundi une réglementation : les particuliers qui proposent des locations saisonnières devront s'enregistrer à la mairie.

C'était prévu : Bordeaux va adopter le règlement qui encadre la location des meublés de tourisme. Les particuliers qui proposent leur logement principal en location saisonnière devront s'enregistrer à la mairie. Ils obtiendront un numéro de treize chiffres qui s'affichera sur les plateformes en ligne comme Airbnb. Le but : vérifier qu'ils ne dépassent pas la durée légale de location de 120 jours par an et faire le tri entre les professionnels et les particuliers.

Selon la mairie de Bordeaux, 6.000 hébergements Airbnb ont été recensés en 2016 dans la ville, et seulement 732 propriétaires ont déclaré louer occasionnellement des meublés de tourisme. "Quand il s'agit de louer un logement pour un particulier qui part en vacances pour se faire un revenu complémentaire, ok, estime le maire Alain Juppé. Mais on voit de plus en plus apparaître de véritables entreprises commerciales qui louent ces logements à l'année !" Concurrence déloyale pour les hôteliers, carence des logements, augmentation du prix des loyers.... voilà les effets négatifs pour la mairie.

"On est loin d'une utilisation commerciale"

"Aujourd'hui l’immense majorité des Bordelais qui sont sur la plateforme Airbnb sont des particuliers, explique Emmanuel Marill, le président d'Airbnb France. Ils font ça en moyenne 25 nuits par an et gagnent 1.500 euros par an, donc on est très très loin d'une utilisation commerciale de la plateforme et on est vraiment sur des revenus complémentaires"**.** Airbnb a proposé à la mairie de Bordeaux de bloquer les comptes des particuliers qui dépassent la durée légale. La plateforme espère qu'un service en ligne sera mis en place pour faciliter l'obtention aux utilisateurs du numéro d'enregistrement.

Le syndicat d’hôteliers UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) en Gironde salue ce dispositif. D'autres professionnels pensent qu'il est juste mais qu'il ne donnera pas lieu à des effets positifs dans le secteur, comme Martine Fernandes qui gère l'hôtel des voyageurs avenue Thiers, rive droite à Bordeaux :

Martine Fernandes estime la mesure "juste" mais sans effet sur l'hôtellerie bordelaise. Copier

Cette réglementation entrera en vigueur au 1er mars 2018.