Tourisme : la Région Nouvelle-Aquitaine distribue des chèques vacances gratuits pour les familles modestes

"L'idée est partie d'un constat très simple" explique Sandrine Derville, la vice-présidente de la Région en charge du Tourisme. "Chaque année, on sait que 42% des néo-aquitains ne partent pas en vacances faute de budget. Un chiffre qui sera donc, Covid oblige, encore plus important cet été, nous avons donc voulu faire quelque chose pour ces familles" rajoute-t-elle. Au total, cette initiative, rejointe par les départements des Landes, du Lot-et-Garonne, de la Haute-Vienne, de la Dordogne, de la Creuse et par l'Agence Nationale des Chèques Vacances, permettra de distribuer 7 millions d'euros sous forme de chèques. Les familles les plus modestes selon les critères de la CAF seront prioritaires, soit environ 100.000 personnes.

Un coup de pouce pour les familles et de la trésorerie pour les professionnels

Ces chèques vacances seront envoyés directement aux familles concernées qui en auront fait la demande au préalable. Comme les chèques vacances classiques, ils permettront de payer un transport, un hébergement, une activité de loisir ou même un restaurant. Le tout dans le département d'origine ou la Région, afin de bénéficier aux professionnels du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, durement touchés par la crise sanitaire. "On sait qu'en général, les utilisateurs de ces chèques les dépensent dans un rayon d'une à deux heures de voiture autour de chez eux, cela soutiendra donc le tourisme régional", assure Michel Durrieu, le directeur du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine. "C'est là l'autre objectif de cette opération : sociale et économique".

Comment faire pour bénéficier de ces chèques vacances:

avoir un quotient familial situé entre 600 et 900 selon les critères de la CAF

s'inscrire sur la plate-forme de la région : nouvelle-aquitaine-tourisme.com

Le nombre de chèques étant limité, les 30.000 premières demandes seront satisfaites.