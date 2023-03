Tourisme : la région Nouvelle-Aquitaine fait sa pub à la télé

Un spot de 20 secondes diffusé sur France Télévision et TF1 à partir de ce lundi 13 mars

Le spot publicitaire dure 20 secondes et sera largement diffusé jusqu'au 30 avril sur les chaînes du groupe France Télévision et de TF1.

ⓘ Publicité

La région a profité d'une aide financière européenne pour se payer cette promo qui est également diffusée en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

Le spot tourne volontairement le dos aux images traditionnelles du tourisme de masse sur le littoral pour proposer une destination nature des 4 saisons.

Les images sont sans commentaires : un seul slogan à la fin du spot : "Nouvelle-Aquitaine - Nouvelles sensations".

"On a souhaité se concentrer sur l'humain et les émotions suscitées par la nature" explique la présidente du comité régional du tourisme. Pour Christelle Chassagne le tourisme change il faut donc changer de stratégie et promouvoir le développement durable.

Une version longue de cette pub circule également sur Internet Facebook et Youtube. Coût de la diffusion : 600.000 euros.