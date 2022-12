VIDÉO - Tourisme : la ville de Caen se visite à travers Orelsan

Orelsan va-t-il prendre la place d'étendard touristique de Guillaume le Conquérant ? Le rappeur est en tout cas devenu, malgré lui, l'ambassadeur de Caen le plus connu du moment. L'artiste qui a grandi dans la ville du poète François de Malherbe attire aujourd'hui les touristes. C'est pourquoi l'office de tourisme de Caen-la-Mer propose depuis près d'un an une visite baptisée "Caen à la sauce Orelsan" assurée par le guide-conférencier Romain Desclos.

"Orelsan est le fil rouge de la visite, explique Romain Desclos. C'est une personnalité importante de la ville. Il le dit lui-même dans une de ses chansons : "je suis le plus le connu de ma ville avec Guillaume le Conquérant." C'est vraiment ça. Et cela prouve que certes, il y a plusieurs siècles, le Duc de Normandie a marqué Caen. Mais qu'entre lui et Orelsan, il s'est passé des choses."

La visite s'arrête notamment devant le Cargö, salle du premier concert caennais d'Orelsan © Radio France

La Résistance, le passé industriel de Caen, sa vie étudiante...

Pendant les deux heures de la visite, les touristes sont conduits d'un lieu à un autre lié à la vie personnelle ou artistique du rappeur : le port de Caen où il a passé des soirées quand il était étudiant, sa première salle de concert le Cargö, l'hôtel des Quatrans où il a travaillé comme veilleur de nuit... Et à chaque fois les anecdotes sur la vie d'Aurélien Cotentin se confondent avec des moments d'Histoire de Caen.

Le guide-conférencier Romain Desclos devant le collège Henri Brunet, l'ancien collège d'Orelsan © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Ainsi lors de la première étape devant le collège Henri Brunet qu'Orelsan a fréquenté et dont le père a été proviseur, le guide-conférencier peut évoquer la Résistance des Caennais pendant la Seconde Guerre mondiale. Le visiteur apprendra qu'Henri Brunet était un imprimeur, que l'occupant allemand fit appelle à ses services. Ce qui permettra au Résistant qu'il deviendra de transmettre des documents sur le Mur de l'Atlantique, par exemple, à Londres. Les Nazis le découvriront, et il sera d'ailleurs fusillé en 1943.

"C'est la bonne surprise, affirme Arnaud, un touriste parisien. Et c'est ce qui est intéressant dans cette visite. Cela permet aussi d'aborder la ville sur un aspect plus moderne, de visiter des quartiers différents du centre-ville. Il y a aussi une approche sur l'époque industrielle de Caen en découvrant la presqu'île, les graffitis..."

Clins d'oeil du street-art à Orelsan

Car si Orelsan s'est beaucoup inspiré de Caen pour ses chansons, Orelsan inspire aujourd'hui d'autres artistes qui lui rendent hommage, dans sa ville. Les street-artistes Solice et Horss ont ainsi peint une fresque en son honneur sur la presqu'île qui est évidemment l'une des étapes de la visite. Et tout au long du parcours, le guide-conférencier surprend son auditoire en lui faisant remarquer ici ou là, une autre œuvre de street-art qui fait référence à Orelsan.

Ainsi, dans le port, on peut découvrir l'une des six œuvres du Lyonnais In The Woup qui fait référence à Orelsan dans Caen. C'est le personnage "Raelsan" pixélisé qui s'est installé au-dessus de la ligne de flottaison du bassin Saint-Pierre.

Le street-artiste lyonnais In The Woup a réalisé six œuvres consacrées à Orelsan dont celle-ci dans le port de Caen © Radio France - Jean-Baptiste Marie

La visite de Caen dans les pas d'Orelsan s'achève, évidemment, là où l'on glisse la fameuse "sauce Magic Beau Gosse" sur un kebab. Ce haut lieu de la restauration rapide caennaise est devenu célèbre nationalement grâce au rappeur. Elle fait face à la tour Leroy, en centre-ville, vestige des fortifications du château de Guillaume le Conquérant. La boucle est bouclée.

Le kebab "Magic Beau Gosse" situé à Caen, en face de la tour Leroy, rendu célèbre par le rappeur Orelsan dans sa chanson "Du Propre" © Radio France

