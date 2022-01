Tourisme : Laval, une des villes les plus accueillantes des Pays de la Loire selon Booking.com

Laval est une des villes les plus accueillantes des Pays de la Loire, selon les utilisateurs de Booking.com. La plateforme publie ce mardi un classement basé sur les commentaires et notes de ses visiteurs.

La plateforme de réservation de voyages Booking.com publie ce mardi son classement* des destinations les plus prisées en 2022. En se basant sur plus de 230 millions d’avis de visiteurs, la France se classe en troisième position des pays les plus accueillants de la planète, derrière l'Italie et l'Espagne. Dans l'hexagone, c'est l'Alsace qui se situe en tête, devant le Nord-Pas-de-Calais et la Bourgogne. Les Pays de la Loire ne figurent pas dans le Top 5 des destinations les plus courues.

Laval en 3e position

Mais dans la région, c'est Saumur, dans le Maine-et-Loire, qui remporte le prix de la ville la plus accueillante, se plaçant en 11e position au niveau national. En deuxième place, on trouve Cholet (Maine-et-Loire), puis Laval, seule ville de la Mayenne à figurer dans le top 5. Elle est suivie par Les Herbiers, en Vendée, et Angers, dans le Maine-et-Loire, département qui a décidément la cote. Aucune commune de la Sarthe ni de la Loire-Atlantique ne figure dans ce top 5.

Selon les commentaires laissés sur Booking.com, "les interactions amicales et les gestes accueillants sont donc particulièrement importants au cours d’un séjour, tout comme la santé et l’hygiène en ces temps incertains marqués par la pandémie de Covid-19".

Voici le classement des villes les plus accueillantes en Pays de la Loire

Saumur Cholet Laval Les Herbiers Angers

*Destinations déterminées en fonction du nombre de partenaires récompensés par des Traveller Review Awards 2022 par rapport au nombre total d’établissements remplissant les critères nécessaires dans la ville ou la région en question (hébergements uniquement).