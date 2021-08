Tourisme : le bel été de l'office de tourisme du Mans

Malgré le Covid et malgré le pass sanitaire, l'office de tourisme du Mans note une bonne fréquentation touristique cet été. Une clientèle essentiellement française avide de culture et de nature.

"On a eu une belle surprise". Bruno Ray, directeur de l'office de tourisme du Mans, ne s'attendait pas à un telle fréquentation cet été. "Nous sommes à 80 % de visites par rapport à 2019 qui était une année de référence". Soit 10 000 visiteurs en juillet et en août. Mais la clientèle a changé. "Elle est française à 95 % alors que les étrangers représentaient 20 à 25% avant la crise". Les touristes français viennent de plus loin, notamment du Sud Ouest ou du Sud Est "des touristes que nous voyions quasiment jamais auparavant". Quant aux touristes étrangers, ils viennent essentiellement d'Europe : Belgique, Hollande mais aussi Suisse ou Angleterre. " Nous avons vu passé seulement une dizaine d'Américains, un Japonais et un Taiwanais au cours des deux mois d'été". La faute notamment à l'arrêt des voyages des tours opérateurs asiatiques ou nord-américains à cause de la pandémie.

Culture, patrimoine et Nature

La crise sanitaire et l'envie de nature ont plutôt servi la Sarthe. " La clientèle du Benelux vient chercher de la verdure, le calme et la tranquillité. Les randonnées en vélo ou à pied autour du Mans sont très recherchées". La majorité des touristes vient visiter la cité et le vieux Mans. "La recherche du patrimoine est devenu un vrai atout pour la ville". La nuit des chimères et le musée des 24h du Mans restent deux pôles d'attraction. Il y a aussi le zoo de la Flèche qui malgré une baisse de fréquentation cet été à cause du passe sanitaire, est très demandé par les visiteurs qui fréquentent l'office de tourisme du Mans. Le passe sanitaire a, selon Bruno Ray, sans doute freiné un peu la reprise d'activité des bars, restaurants et hôtel de la ville même si cela ne s'est pas vu au niveau de l'office de tourisme. " Sur les spectacles payants qui nous avons proposés cet été, nous avons procédé à un seul remboursement à cause du passe sanitaire". Autre donnée intéressante, les touristes restent plus longtemps au Mans ou en Sarthe. Ils ont passé en moyenne deux à trois nuits cette année, contre une nuitée avant la crise.

Bruno Ray, le directeur de l'office de tourisme du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Le Covid nous a forcé à changer de stratégie de communication- Bruno Ray, directeur de l'office de tourisme du Mans

La pandémie a obligé l'office de tourisme du Mans à changer de stratégie. Finies les campagnes de communication lointaines. Priorité est donnée à la clientèle française et européenne. " Nous avons pour le moment abandonné le démarchage en Asie et aux Etats-Unis. Avant la crise, on avait un groupe de Taïwanais qui venait toutes les semaines dans le cadre de circuits organisés à travers l'Europe. On les a perdu avec la crise. C'est pareil pour les groupes que l'on va retrouver à partir de septembre, notamment les retraités qui commencent à revenir".

