Tourisme : le Calvados va faire le plein pendant le pont de l'Ascension

La plateforme Airbnb a attribué au Calvados le titre de département le plus recherché pour des locations pendant le pont de l'Ascension, principal week-end étendu de ce mois de mai. Signe d’une forte fréquentation touristique attendue à partir de ce jeudi.

Cette année, le pont de l'Ascension marque le vrai coup d'envoi de la saison touristique dans le Calvados. Le calendrier et surtout le contexte sanitaire ont plombé les deux premiers jours fériés du printemps (samedi 1er et 8 mai). Le rayon de déplacement limité à 10 km a disparu, et le département devrait retrouver une fréquentation touristique très significative, de ce jeudi jusqu'à dimanche.

“Depuis les annonces de levée des restrictions de déplacements, nous sommes très sollicités. Et il est déjà impossible de trouver des logements meublés sur la côte ” confirme Emmanuelle Hardouin, directrice de l’office de tourisme de Caen-la-Mer. Les Français ont soif de séjour en bord de mer et le Calvados, à deux heures de route de la région parisienne, est une destination privilégiée.

Séjour repos, ou partagé entre le travail et les loisirs

Dès le 3 mai, jour de la levée de la limite de déplacement à 10 kilomètres, Airbnb annonçait de son côté un augmentation de 25 % des recherches de logements. Avec pour tiercé gagnant le Calvados devant le Var et la Charente-Maritime. Que des départements de bord de mer. “Les gens cherchent ça. La mer, mais aussi dans des secteurs un peu ruraux” confie Olivier Ezvan, le président du club Airbnb du Calvados (créé en 2019, 200 propriétaires loueurs). Autre paramètre de cette période inédite : des logements qui font office de bureau / mise au vert : “Certains louent pour télétravailler. Ils sont d‘ailleurs très soucieux de la qualité du wifi. Ils viennent pour faire un mix : travailler et profiter de la nature” observe Olivier Ezvan. Ce type d’usage réduit aussi le nombre de logements disponibles pour un week-end prolongé.

Les cabines de plage de Ouistreham (Calvados) © Radio France - Nolwenn LEJEUNE

Au-delà de ce premier vrai pont du mois de mai, “les réservations sont déjà bien engagées pour la Pentecôte” précise Emmanuelle Hardouin. Une Pentecôte, le 24 mai, qui arrivera quelques jours après la réouverture des musées. L’attractivité du Calvados sera encore renforcée.