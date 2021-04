Tourisme : le Grand Amiénois prépare le déconfinement

Le tourisme de la Somme veut rayonner malgré la crise sanitaire ! Dernière preuve en date : la signature ce vendredi 16 avril d'une convention entre le territoire du Grand Amiénois et la région Hauts-de-France. Le but ? Financer des actions touristiques et doper l'activité des prochains mois au moment de la levée des restrictions sanitaires.

Comment booster le tourisme local au moment du déconfinement ? La stratégie de Paul-Eric Décle, vice-président du grand Amiénois en charge du tourisme Copier

La convention concerne un territoire très large autour d'Amiens : 8 communautés de communes, pour un secteur allant de Doullens à Ailly-sur-Noye et d'Albert à Flixecourt, en passant bien évidemment à Amiens.

Concrétement, chaque communauté de communes du Grand Amiénois va pouvoir déposer un à deux projets touristiques qu'elle souhaite voir aboutir d'ici les prochains mois.

Invité France Bleu Picardie ce lundi 19 avril, le vice-président du grand Amiénois en charge du tourisme Paul-Eric Décle donne pour exemple la salle du Commandement unique 1918 de Doullens. Autre exemple, le cyclotourisme à développer dans le Grand Roye.

Paul-Eric Décle, vice-président du grand Amiénois en charge du tourisme © Radio France - Alexandre Lepère

Un pass touristique prévu d'ici 2022

Au même titre que la Baie de Somme, "on souhaite véritablement que le grand Amiénois soit identifié comme une destination bien-être sur le plan régional, mais également sur le plan national."

Autre exemple, "on souhaite vraiment développer et généraliser le principe des visites théâtralisées. Ce sont des visites guidées, dynamiques et originales dans lesquelles des guides seront habillés avec des costumes d'époque et de manière complètement décalée."

Des visites pour une clientèle étrangère, dés que celle-ci pourra revenir ? Oui mais Paul-Eric Décle compte aussi sur les touristes "de proximité, des touristes de la région, mais aussi des Parisiens et des Normands. Tout porte à croire que cette tendance va se confirmer cet été. Même si nous ne sommes pas encore sortis de cette nasse."

Élément fort de cette stratégie touristique, un pass à l'échelle du grand Amiénois, pour une offre groupée. Avec un vrai circuit autour de la vie de Jules Verne à Amiens.

"Il partira de la gare SNCF jusqu'à l'office de tourisme, en passant par les monuments qui sont liés à Jules Verne : la maison de Jules Verne, le cirque ou la mairie, car il a été conseiller municipal" rappelle Paul-Eric Décle.

"Le but, c'est que ce parcours soit instructif et ludique." Autant de nouveautés prévues à partir du printemps 2022, si la crise sanitaire permet un retour à une vie plus normale.