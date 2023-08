Tourisme : le mauvais temps et l'inflation plombent la fréquentation en juillet à Trouville-sur-Mer

C'est automatique. Dès qu'un rayon de soleil entre dans la boutique de glaces Maison Florin à Trouville-sur-Mer, les clients aussi. À l'inverse, le commerce est quasiment désert quand la pluie est au rendez-vous. Au mois de juillet, les journées étaient globalement pluvieuses, alors "c'était très calme", avoue Amélie Poupet, responsable de l'établissement Maison Florin. "Je suis sur la côte depuis longtemps, et je n'avais jamais vu ça. On avait beaucoup d'attentes pour cet été, après la saison 2022, mais on attendra l'année prochaine maintenant", poursuit-elle, en gardant le sourire.

Amélie Poupet, responsable de l'établissement Maison Florin à Trouville-sur-Mer, fait au mieux pour attirer les vacanciers. © Radio France - Léa Dubost

Moins 10 % de fréquentation en moyenne

Commerçants, restaurateurs, hôteliers... De nombreux professionnels du tourisme constatent une baisse de fréquentation au mois de juillet à Trouville-sur-Mer. "C'est une baisse de 10 % en moyenne. Moins 10 % pour les hôtels, de moins 5 à moins 25 % pour les restaurateurs. Cela peut aller jusqu'à moins 40 % voire plus pour les établissements qui louent des parasols par exemple", résume Stéphanie Sublemontier, directrice de la communication de l'Office de tourisme de Trouville-sur-Mer. L'établissement touristique a, lui aussi, été moins fréquenté en juillet : moins 11 % de passages.

Les vacanciers s'intéressent moins au littoral quand le temps est gris. "On voit bien que ce sont beaucoup de réservations de dernière minute, encore maintenant, et souvent des très courts séjours. On espère tout de même que les mois d'août et de septembre seront meilleurs", poursuit Stéphanie Sublemontier, qui note que l'inflation a également des conséquences cet été. "C'est un peu la double peine, le mauvais temps a été cumulé à l'inflation. On constate que les paniers moyens diminuent", note-t-elle.

L'inflation se fait sentir

Les touristes français regardent davantage les prix, et se privent plus selon l'Office de Tourisme. Contrairement aux touristes étrangers présents à Trouville-sur-Mer, les Allemands, Anglais et Hollandais. Pour les restaurateurs, il a donc fallu s'adapter. "Pour être attractifs, on a mis en place un menu, avec des prix raisonnables, du lundi au vendredi. Avant, on ne faisait pas ça l'été", explique Philippe Chenaie, responsable du restaurant "Les Etiquettes". Lui aussi constate que les clients consomment moins. "Tout le monde fait attention. Même nos clients qui ont des maisons secondaires ici, soit on les voit moins souvent, soit ils consomment moins à table. Alors, avec le mauvais temps en plus, cela fait baisser le chiffre d'affaires. On espère que les choses vont s'améliorer", conclut-il.