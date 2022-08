Tourisme : le Zoo de Beauval devrait battre un nouveau record avec deux millions de visiteurs cette année

L'année 2022 s'annonce comme un très bon cru pour le tourisme français et c'est vrai aussi pour le zoo parc de Beauval, dans le Loir-et-Cher. Le site, qui est déjà actuellement le plus visité de la région Centre-Val de Loire, pourrait battre un nouveau record avec deux millions de visiteurs sur l'année. "On est effectivement sur une très bonne année. Si on compare à 2019, c'est à dire avant les deux années de crise sanitaire, on a déjà 35% de fréquentation en plus" explique Rodolphe Delord, le directeur de Beauval. "Evidemment, pour nous, la saison ne s'arrête pas à fin août. On a souvent une belle arrière-saison. Ce qui fait qu'on devrait atteindre au 31 décembre les 2 millions de visiteurs".

Il y a un effet panda... mais pas que

Dix ans après avoir atteint le million de visiteurs, Beauval s'apprête donc à battre un nouveau record. "C'est assez incroyable, il faut bien le dire" insiste Rodolphe Delord. "Il y a un effet panda notamment avec la naissance des jumelles il y a un an. Mais, pas que." Pour le patron des lieux, le site profite à fond des nouvelles habitudes des Français. "Depuis le covid, ils privilégient les séjours courts sur des sites de plein air comme le nôtre."

Les jumelles pandas avaient droit à des gâteaux et du bambou pour leur anniversaire © Radio France - Emeline Ferry

En projet : une nouvelle volière et un nouvel hôtel

Il y a quelques années encore, Beauval connaissait des pics de fréquentation avec des problèmes de circulation et d'accès au site. Aujourd'hui, en atteignant les deux millions de visiteurs, on peut se demander si Beauval ne risque pas d'être victime de son succès. "Maintenant, la saison dure vraiment toute l'année. A part le week-end de l'Ascension, nous n'avons pas eu de pic. De plus, Beauval s'est étendu et on est bien organisé pour accueillir le public dans les meilleures conditions."

Pour les deux prochaines années, Beauval prévoit 50 millions d'euros d'investissement avec une nouvelle entrée pour le public, la construction d'une grande volière et l'ouverture d'un 5e hôtel.