Tourisme : les CCI du Finistère préparent l'après-Covid

Alors que le secteur du tourisme est à l'arrêt depuis deux mois et demi, la CCI de Morlaix relance son opération Finistèretouring pour tenter de séduire la clientèle de groupe. Un nouveau site internet vient d'être lancé pour mettre en valeur l'offre touristique du département.

Dans le Finistère comme ailleurs, les professionnels du tourisme sont confrontés à une crise sans précédent. Sans attendre le discours du Premier Ministre, qui devrait détailler jeudi les modalités de réouverture des bars, restaurants, campings, musées... la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) a décidé d'aider les 159 établissements adhérents des trois CCI du Finistère à promouvoir leur offre (65 structures de loisirs, 50 restaurants et 44 hébergements). Car les réservations ne tarderont pas à démarrer, et les Français devraient principalement passer leurs vacances dans l'hexagone cet été.

Un nouveau site pour les groupes

Une nouvelle version du site internet Finistèretouring vient d'être mise en ligne. Conçue pour aider les autocaristes, les agences réceptives ou les associations à organiser leurs voyages de groupes dans le département, la plateforme se veut aussi une vitrine du Finistère pour le grand public, en donnant envie aux Français de venir passer leurs vacances à la pointe bretonne, et en leur proposant des idées de visite.

La CCIMBO édite également une brochure papier tous les deux ans, qui recense l'offre touristique compatible avec l'accueil de groupes. Un catalogue tiré à 400 exemplaires pour 2019/2020.

L'espoir d'une arrière-saison

La clientèle de groupe est particulièrement prisée car elle remplit habituellement les établissements en avant-saison (mai-juin) et en après-saison (septembre-octobre). "Pour cette année l'avant-saison est mort, mais on espère encore avoir une arrière-saison" avoue Guy Diquélou, président de la commission tourisme de la CCIMBO.