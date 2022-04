Tourisme : les hôteliers alsaciens attendent Pâques avec beaucoup d'espoir

Comment se profilent les vacances de Pâques en Alsace ? Les hôteliers sont raisonnablement optimistes, même si leurs établissement sont encore loin d'être remplis. Globalement, la tendance est plutôt bonne pour le week-end de Pâques (85% de taux de réservation environ pour les hôtels strasbourgeois, par exemple), idéalement placé en plein milieu des congés scolaires. Sur l'ensemble des vacances, c'est encore un peu clairsemé, mais on sent un frémissement de bon augure : c'est quand même le premier printemps sans restriction Covid ou presque depuis 2019.

Véronique Siegel, présidente de la branche hôtellerie de l'UMIH du Bas-Rhin, a "bon espoir" : "on a le sentiment que ça frémit depuis la dernière semaine de mars en termes de réservation. Le week-end de Pâques ressemblera à ce qu'on a connu avant le Covid, sans restrictions, sans masque, sans couvre-feu, avec les restaurants ouverts... Les gens ont envie de bouger, de sortir". Sur la période des vacances, "il y aura un peu de mouvement, c'est sûr, notamment sur la Route des vins."

Des réservations du matin pour le soir

Alexandre Roth, lui, est propriétaire de trois hôtels à Strasbourg. Il attend encore des réservations pour les vacances, car il faut, selon lui, composer avec un nouveau facteur : les clients réservent à la toute dernière minute. "Avec le covid, le risque d'être positif et de ne pas pouvoir venir, de ne plus pouvoir bouger, ou le fait d'attendre le meilleur prix au dernier moment, ça a eu un impact. Et c'est très compliqué à gérer : par exemple, sur un hôtel de 50 chambres, si vous en avez 20 de réservées, vous ne prenez que deux femmes de chambre et vous libérez les autres, et tout compte fait, le soir, vous avez besoin de tout le monde. Mais je préfère que ce soit compliqué et avoir des réservations", conclut-il en souriant.

Par ailleurs, selon l'Office de tourisme de Strasbourg, le mois d'avril démarre en effet plutôt bien concernant les visites guidées : 113 visites guidées de groupe sont d'ores et déjà réservées, ce qui représente 50% du mois d'avril 2019.