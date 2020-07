Tourisme : les réservations reprennent dans les hôtels de Dordogne

La fréquentation sera mauvaise en juillet août dans les campings de Dordogne, et tout-juste normale dans les hôtels du Périgord. Les patrons de ces établissement ne partagent pas l'optimisme de l'office de tourisme du Périgord noir, qui a constaté une forte progression des locations saisonnières dès la fin du confinement, dans les gîtes et les maisons à louer. En ce début-juillet, les hôteliers reçoivent de nouveau des appels pour réserver des chambres en juillet-août, mais pour Jean-Luc Bousquet le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), ça ne rattrapera pas la perte de chiffre d'affaire du début de saison, qu'il évalue entre 40 et 60% "on peut pas sauver la saison, c'est pas possible, puisque nous avons perdu la clientèle étrangère de juin. Par contre il y a des réservations qui arrivent et le 14 juillet sera très favorable." À Sarlat, le patron du Compostelle et du Madrigal Jean-Luc Mouyen s'inquiète déjà des réservations de l'automne "en septembre octobre on travaille essentiellement avec des groupes d'étrangers, et là ils ont tous annulé."

Des hôtels endettés

Le président du club hôtelier de Sarlat, Pascal Laborderie, pense lui-aussi que la fréquentation des 39 hôtels de son club sera normale en juillet et août, mais pour lui les effets sur la trésorerie des hôtels se verra en 2021 "pour l'instant la trésorerie ça va : on a tous fait des prêts garantis par l’état, et repoussé des échéances de crédit, mais l'année prochaine il faudra rembourser ces échéances."