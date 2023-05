Tourisme : Marseille et la Provence perdent-elles leur âme ?

Vous ne pourrez pas les rater. Les touristes ont investi Marseille ces dernières semaines, et ils seront encore très nombreux en Provence pour ce week-end prolongé du 8 mai. Navettes maritimes prises d'assaut à Porquerolles, la Sainte-Victoire où on se bouscule au nord d'Aix-en-Provence, Notre-Dame de la Garde face à la foule des grands jours à Marseille... mais aussi tous les villages et les quartiers emblématiques de Provence où on va déambuler.

En 2021 Marseille a accueilli quatre millions de visiteurs selon les chiffres de la ville, soit la moitié de la fréquentation annuelle dans les Bouches-du-Rhône. Certaines prévisions évoquent un million de plus pour cet été dans la ville, soit le record de 2019 avant la pandémie.

Evidemment, c'est une bonne affaire pour l 'économie de la ville, avec plus de 20.000 emplois directs liés au tourisme. Cependant les infrastructures ne sont pas toujours adaptées et les habitants font entendre leur ras-le-bol.

A Marseille, impossible de ne pas passer au Panier quand on est un touriste qui veut découvrir "l'ambiance typique". Jean-Paul le constate sur son terrain de pétanque : "Il y a des Espagnols, des Argentins... ça vient du monde entier. Ils viennent jouer aux boules. C'est parce que l'endroit est agréable", dit le Marseillais, qui constate aussi la puissance du bouche à oreille et des réseaux sociaux où se multiplient les clichés ptotoshopés de Marseille.

"Marseille, c'est plus pareil"

Un tourisme cosmopolite qui vient parfois troubler la quiétude des habitants : "Pendant trois mois on se met au diapason de la France et de toute l'Europe", reconnaît un habitant, qui "s'en accomode". Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour Christian, le charme de son quartier d'Endoume est brisé : "C'est un quartier magnifique et là ce n'est plus pareil. Les gens ne se connaissent plus comme avant, c'est clair. C'est un peu des bobos... c'est différent".

Angéline a carrément décidé de quitter son quartier du Panier car le tourisme a effacé l'esprit de village qu'elle aimait tant : "Marseille, c'est plus pareil. Il y avait une petite âme familiale, une bonne ambiance, tout le monde se connaissait. Aujourd'hui ça ne me plaît plus. je ne me reconnais plus".

Mettre en avant des sites moins connus

Ces critiques, Isabelle Brémond les entend. La directrice de Provence Tourisme, agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône, affirme qu'elle travaille pour montrer une Provence authentique et différente : "La Provence ne perd pas son âme. Evidemment, les sites les plus connus et qui font rêver comme Notre-Dame de la Garde, sont très fréquentés, mais on veut aussi sortir de ces Tours Eiffel et montrer autre chose". Par exemple, mettre en avant des petits villages moins connus, c'est l'une des volontés de Provence Tourisme "pour mettre en avant des producteurs du terroir, une restauration de qualité et un tourisme durable et responsable". Avec une conclusion qui va rassembler tout le monde : "il est plus agréable de découvrir un site avec peu de monde que de se retrouver agglutiné dans des stes où on n'aura pas une expérience provençale unique et pleine d'émotion".