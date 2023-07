Tourisme : participer aux tâches quotidiennes pour payer moins cher, le concept de ce camping à Préfailles

Le camping sans chichis...pas de piscine, spa, ou de toboggan. Juste la la toile de tente, et les parties de pétanque. Voilà le concept défendu par l'association " Les Amis de la Nature ", qui possède 59 sites de ce genre en France, dont celui de Préfailles, juste à côté de Pornic, depuis les années 50.

ⓘ Publicité

En plus de cette simplicité, la particularité de ce camping, qui compte 63 emplacements et est ouvert entre juin et le début du mois de septembre, c'est son mode de fonctionnement. En échange d'une contribution active, comme le nettoyage des sanitaires, les campeurs paient beaucoup, beaucoup moins cher que dans les autres campings. Emmanuelle, qui tient l'accueil pendant 2 heures chaque jour en cette semaine de mi-juillet, explique ainsi que "en échange du temps que l'on passe, on ne paye pas l'hébergement la semaine où l'on travaille".

Une partie de pétanque dans les allées du camping. © Radio France - Arthur Fradin

"Un tarif très compétitif"

Les hébergements ici, ce sont des tentes, des caravanes. On s'approche, et on tombe en plein concours de pétanque. Christine est venue de Troyes avec son mari Laurent, un habitué depuis 40 ans. Coût du séjour : 400 euros pour trois semaines, en échange d'une contribution au nettoyage des sanitaires. "Un tarif très compétitif", juge Christine. "On est à deux pas de la mer ! On peut retourner chercher les serviettes en quatrième vitesse si on les a oubliées".

Un esprit de convivialité qui se transmet de génération en génération, à l'image de Jean-Claude, qui a attiré son petit-fils venu de Paris : "Il est mieux à Préfailles pour passer le mois de juillet qu'à porte d'Orléans !"

Un camping réservé aux membres de l'association

Paradoxalement, le seul fait de devoir mettre la main à la patte a déjà fait fuir des campeurs : "On a une frange de gens qui n'étaient pas dans l'esprit de la maison, qui cherchaient le confort, et qui sont allés voir ailleurs". Jacques, qui vient ici depuis 1969, évoque ainsi un changement de société. Cet été, le camping n'a pas complétement fait le plein.

Pour adhérer, il suffit de s'adresser à l'association locale la plus proche. Attention, le camping est réservé aux membres de l'association : il n'est pas possible de réserver, ou de se présenter directement, en dehors de quelques rares exceptions, si l'on n'est pas adhérent.