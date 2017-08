Tourisme : plus de monde cet été en Pays de Savoie

Les premiers chiffres indiquent une hausse de 3% de la fréquentation touristique cet été en Pays de Savoie. Soleil et chaleur ont dopé les réservations notamment autour du lac d’Annecy où les professionnels du tourisme affichent le sourire.

C’est le premier bilan de l’été 2017 et il est déjà positif. "Portée par un mois de juin en nette progression et des aoûtiens au rendez-vous, la saison estivale (en Pays de Savoie) a bénéficié d’une fréquentation en hausse avec une progression de 3 points sur les hébergements marchands par rapport à l’été passé", indique dans un communiqué l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme. L’organisme chargé de la promotion touristique des départements savoyards précise que "sur les trois premières semaines d’août, le taux d’occupation moyen atteint 68 % et progresse de 3 points par rapport aux 3 mêmes semaines l’an passé".

On constate cette augmentation aussi bien sur les zones de bords de lacs très fréquentées cet été et sur les zones de montagnes." - Carole Duverney, ’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme

ECOUTEZ Carole Duverney de l'Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme. Copier

Les campings font le plein

Avec un taux de remplissage de 80 %, les campings réalisent la meilleure performance. Sur la globalité de la saison, l’hôtellerie de plein air est la catégorie d’hébergements ayant bénéficié de la plus forte augmentation de fréquentation (+ 4 points). Les hôtels pointent à 74 %, les hébergements collectifs à 57 % et les gîtes ruraux culminent à 95 % en termes de remplissage. "Si la dernière semaine d’août suit la même dynamique, on peut imaginer rompre la série statistique qui depuis plusieurs étés faisait état d’un mois d’août en stabilité. Il s’agirait alors de dépasser les 10,7 millions de nuitées sur la période", analyse la responsable de l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme.

"Le meilleur été de ces cinq dernières années"

A Annecy, les professionnels du tourisme confirment cette tendance. "Les touristes étaient au rendez-vous, explique le patron d’un hôtel 2 étoiles. Depuis le 15 juillet, c’est du 100% de taux d’occupation." Dans la vieille ville, les vendeurs de glace ont fait un tabac. Même constat dans les autres commerces. "En termes de fréquentation et d’achat, c’est le meilleur été de ces cinq dernières années", n’hésite pas à dire la patron d’une boutique de souvenirs.