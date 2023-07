Tourisme : quatre mairies prennent le même arrêté pour réglementer le Semnoz

Le Semnoz est victime de son succès. Cette montagne offre une vue panoramique impressionnante sur le Mont-Blanc, ainsi que sur les trois lacs, d'Annecy, du Bourget et Léman. Accessible en voiture, à une trentaine de minutes d'Annecy (Haute-Savoie). Mais voilà depuis quelques années et le Covid sa fréquentation a bondi. Le nombre de touristes s'y multiplie, et les nuisances qui vont avec. En première ligne, les alpagistes, excédés, qui eux travaillent sur le massif. Depuis l'année dernière, la crispation est même montée d'un cran. Les élus ont donc décidé d'agir, en prenant conjointement le même arrêté . Les maires de Gruffy, Leschaux, Viuz-la-Chiézaz et Quintal ont rassemblé dans un même texte les nouvelles règles qui s'appliqueront désormais tous les ans, du 1er mai au 30 octobre.

Des règles de bon sens

vaches / alpages en Hautes-Savoie, alpages du Semnoz / montagne du Semnoz / alpagistes / randonneurs / touristes / vacanciers au Semnoz © Radio France - Lise Dussaut

Certaines règles relèvent du bon sens : toute circulation hors d'un sentier est interdite, interdit aussi de s'installer sur l'herbe. L'arrêté précise pourquoi : "La prairie étant le socle de l'alimentation des troupeaux domestiques, mais lorsque les troupeaux ne sont pas sur le parc en question."

Il est aussi écrit de bien refermer les clôtures après un passage pour retenir les bêtes. De ne pas se baigner, ni boire, ni nettoyer ses chaussures et/ou vêtements dans toutes les retenues d'eau du site, "pour des raisons sanitaires et de sécurité". Les chiens doivent désormais être tenus en laisse et, eux aussi, circuler uniquement sur les sentiers. Le texte précise que les déjections canines sont dangereuses si ingérées par les troupeaux.

Le bivouac limité à certaines zones

Les vaches du Semnoz jouissent d'une très belle vue. © Radio France - Lise Dussaut

Ces arrêtés encadrent aussi le bivouac, devenu hors de contrôle ces dernières saisons d'après une alpagiste. "Quand on se lève le matin, on compte les toiles de tente, raconte Emilie Brunet. L'année dernière, on en a eu jusqu'à 30 au sommet du Semnoz au mois d'août. A un moment donné, trop c'est trop. Nos chèvres et nos vaches ont besoin d'herbe, tout simplement."

Désormais, le bivouac est autorisé, dans trois zones uniquement, définies sur une carte (voir ci-dessous), entre 21h et 9h. Les feux de camps, les feux d'artifice et l'utilisation de réchauds sont interdits bien sûr pour éviter tout incendie. "Quand on regarde les paysages du Semnoz, on peut penser que c'est humide, très vert, que cela ne craint rien. Pas du tout, rappelle ce pompier, Bernard Gay, spécialiste des feux de forêt et d'altitude. Maintenant, nous sommes nous aussi confrontés à la sécheresse. Le Semnoz est sous vigilance". D'autant qu'un feu en montagne ne se gère pas comme en plaine : "Selon où il se déclare, on peut mettre une trentaine de minutes pour arriver sur site. C'est notamment ce qui fait qu'un tout début d'incendie peut prendre des proportions importantes. Aussi avec la pente. Un feu se propage beaucoup plus facilement vers le haut de la pente que sur un terrain plat."

Des amendes prévues

La carte précisant les zones autorisées pour les parapentes et le bivouac. - Parc naturel régional du massif des Bauges

Enfin, parmi les autres mesures, noter aussi la délimitation d'une seule zone pour décoller/atterrir en parapente, au niveau de la station du Semnoz. Les enceintes sont aussi interdites, "tout dispositif portatif et d'amplification sonore" précise l'arrêté, "pour respecter la tranquillité publique".

Sur site, des panneaux ont été installés pour informer les randonneurs. Ce cadre très précis va permettre à la gendarmerie d'intervenir. Des contrôles seront effectués tout au long de l'été. Pour de la prévention avant tout. Mais si nécessaire, les gendarmes pourront verbaliser. L'arrêté prévoit une amende de 35 euros en cas d'infraction.