Tourisme : record de fréquentation battu à Paris et en Ile-de-France

Le tourisme est à nouveau en hausse à Paris et en Ile-de-France. Au premier semestre 2017, le record de fréquentation a été battu avec une hausse de +10,2% par rapport à 2016. Septembre se présente bien. Le record de recettes de 2015 qui était de 21 milliards d'euros devrait être battu lui aussi.

Les professionnels du tourisme respirent. La fréquentation touristique à Paris et en Ile-de-France repart à la hausse indique le Comité Régional du Tourisme qui a publié son bilan pour les six premiers mois de l'année 2017 ce mardi.

Oubliée l'année 2016 qui avait été catastrophique

Au premier semestre 2017, les hôteliers franciliens ont accueilli 16,4 millions de touristes. C'est la plus forte fréquentation depuis 10 ans. Par rapport à 2016, elle est en hausse de +10,2%. Cela représente 1,5 million de touristes en plus et 3,3 millions de nuitées supplémentaires par rapport à la même période en 2016.

Les étrangers (+14,9%) comme les Français (+6,4%) ont été plus nombreux à venir dans notre région. Rien à voir avec l'année 2016 marquée par les attentats, des mouvements sociaux et une météo désastreuse. La baisse de la fréquentation touristique avait été sans précédent.

Communication et sécurisation

Comment expliquer cette hausse ? Il y a d'abord la venue de ceux qui avaient reporté leur voyage l'année dernière. Il y a aussi et surtout le grand plan de communication qui a coûté 8 millions d'euros à l'Etat mais qui a "porté ses fruits". Depuis janvier 2017, la consommation a ainsi augmenté de +1,1 milliard d'euros pour atteindre les 10,1 milliards. Le Comité Régional du Tourisme est confiant pour la suite, il estime même que le record de recettes de 2015 (21 milliards d'euros) pourrait être battu à la fin de cette année.

Par peur, ce sont surtout les Asiatiques qui ont boudé la France en 2016. Mais les touristes chinois reviennent petit à petit. Grâce à la sécurisation mise en place dans la région. Au contraire, les Britanniques sont en recul (-1,7%), une situation peut être liée au Brexit.

Tout cela reste fragile" - Comité Régional du Tourisme

Pour Frédéric Valletoux, le président du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France le marché du tourisme reste fragile. Il rappelle que les événements extérieurs impactent beaucoup l'industrie touristique.

L'Ile-de-France a de toute façon encore quelques progrès à faire pour améliorer l'accueil : meilleure pratique des langues étrangères, lutte contre la petite délinquance et meilleure fiabilité des transports en commun. Tels sont les objectifs pour garder les touristes plus longtemps et leur faire dépenser plus. Pour l'instant, la moyenne des durées de séjours est de trois nuits et le panier moyen des dépenses ne dépasse pas 120 euros par jour.

Les yeux sont également rivés vers les JO 2024 qui, si les améliorations sont faites, pourraient booster encore davantage le tourisme et permettre à la région de nouveaux records de fréquentation.