Tourisme : record de fréquentation dans les hôtels et les campings cet été en Région Centre-Val-de-Loire

Avec les 500 ans de la Renaissance, la Région centre Val-de-Loire a enregistré 6 millions de nuitées dans les hôtels et les campings cet été, un record. Le département d'Indre-et-Loire est le plus fréquenté.

Indre-et-Loire, France

Selon les chiffres de l'INSEE, la fréquentation estivale des hôtels et campings est en hausse pour la 3ème année consécutive en centre-Val-de-Loire. Avec une année 2019 marquée par les 500 ans de la Renaissance, la fréquentation des hôtels et des campings atteint 6 millions de nuitées entre avril et septembre 2019, soit une progression de 3,4% (cela représente 2,4% des nuitées de France métropolitaine). Cette hausse est portée par les touristes de l'hexagone qui représentent 69% de la clientèle en 2019. Du coup, les nuitées des touristes français progressent de 5,2% (les nuitées des étrangers restent stables -0,4%).

Dans le détail pour la Région Centre, on a enregistré 3.800.000 nuitées pour les hôtels, et 2.178.000 nuitées pour les campings, mode d"hébergement qui enregistre une hausse de 6%. Les touristes étrangers (une clientèle à plus de 80% européenne) représentent 41% de la fréquentation des campings. Ce sont les néerlandais qui sont les plus nombreux devant les britanniques, malgré les incertitudes liées au Brexit. Les allemands, les Belges et les Américains viennent compléter le classement.

Par ailleurs si les départements d'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher sont les départements où la fréquentation touristique augmente le plus dans les hôtels et les campings, l'Indre-et-Loire est le plus fréquenté de la Région avec 1.200.000 nuitées hôtelières et 690.000 nuitées dans les campings.