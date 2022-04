Tourisme en Dordogne : des réservations en hausse de 40% pour le mois de mai par rapport à 2021

La saison touristique démarre dans un contexte perturbé en Dordogne, entre l'élection présidentielle et la hausse des prix des carburants à cause de la guerre en Ukraine. Mais ce sera quand même une "très bonne saison" au vu des premières réservations selon le comité départemental du tourisme.

"2022 sera encore une fois une saison exceptionnelle grâce aux touristes français", assure, tout sourire, Christophe Gravier, directeur du comité départemental du tourisme de Dordogne, invité de France Bleu Périgord vendredi 15 avril. Alors que 2020 et 2021, années marquées par la pandémie, ont limité la cassepar rapport aux autres régions touristiques, la saison 2022 devrait enregistrer une hausse sensible des nuitées. "Les tendances sont très optimistes", confirme Christophe Gravier. "Les pré-réservations enregistrées par les campings, les gîtes et les hôtels sont de bon augure. Les professionnels sont plutôt sereins, on est sur une bonne dynamique. Bien meilleure que l'année dernière puisqu'on était en confinement puis en couvre-feu à la même période..."

Dans le détail, les réservations sont en hausse de 40% pour le mois de mai par rapport à 2020, selon les chiffres du comité départemental du tourisme. L'augmentation atteint même les 100% pour le mois de juin, et retombe à 25% pour juillet, août et septembre. "On reste quand même sur des chiffres de nuitées inférieurs à l'année de référence de 2019", explique Christophe Gravier. Car le contexte ne permet pas un retour à la normale. "Rien que la hausse des prix des carburants ont un impact pour les touristes européens, et notamment les Hollandais, deuxième clientèle en Dordogne derrière les Britanniques. Leurs distances à parcourir sont très importantes."

Des séjours plus courts

"Si ces prix continuent à augmenter, on aura surtout une fréquentation de clientèle régionale et extra-régionale", explique le directeur du comité départemental du tourisme. "Pour l'instant, les Gîtes de France n'ont pas subi d'annulations de pré-réservations à cause de ça. Et comme la remise du gouvernement sur les prix des carburants dure jusqu'à fin juillet, ça ne va pas avoir trop d'impact." Christophe Gravier estime que les vacances sont "des éléments essentiels" dans la vie des Français. "Ils sont prêts à faire un certain nombre de sacrifices, mais pas sur les vacances", explique-t-il. "Nous avons tous été privés de vacances depuis deux ans, donc on a envie de reprendre le chemin des destinations touristiques comme la Dordogne."

Avec la guerre en Ukraine, "qui perturbe psychologiquement la clientèle", et ces prix des carburants, les réservations de dernières minute se multiplient, "une tendance prolongée depuis ces dernières années", continue le directeur du comité départemental du tourisme. "Ce sont peut-être aussi des séjours plus courts en attendant de voir comment la situation évolue, notamment sur la crise sanitaire." Autre actualité qui perturbe ce début de saison : l'élection présidentielle et la campagne de l'entre-deux tours. "Il y a un ralentissement des réservations entre les deux tours", explique Christophe Gravier. "Une fois que la présidentielle sera terminée, les réservations repartiront à la hausse. D'habitude, les années à élections ne sont pas des bonnes années, mais ça ne semble pas se confirmer en 2022."