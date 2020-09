Tourisme : Strasbourg a perdu la moitié de ses visiteurs cet été

C'est le plus mauvais été que Strasbourg ait connu depuis très longtemps en matière de tourisme. Un bilan conforme à la tendance nationale: les touristes ont boudé les villes pour se ruer vers la campagne, la mer et les montagnes, comme celles du massif vosgien.

L'office de tourisme de Strasbourg et sa région a fait ce mercredi 2 septembre 2020 le bilan de deux mois de saison estivale, les mois de juillet et d'août.

Une saison post-confinement dans un contexte où le tourisme étranger a été quasi-nul dans l'hexagone. Si les Français sont bien partis en vacances, c'est pour se mettre au vert en boudant les villes. Et Strasbourg n'a pas échappé à la règle: hôtels, restaurants, musées, bateaux mouche ou cathédrale, tous accusent une baisse de fréquentation de 50 à 60% par rapport à l'an dernier.

Patrice Geny, le directeur de l'office de tourisme de Strasbourg, le reconnait : "la montagne et la campagne ont tiré leur épingle du jeu. Le tourisme urbain a davantage souffert, au niveau national et au niveau européen. On n'a pas envie de se mettre dans une ville dans le contexte actuel."

File d'attente devant la cathédrale de Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

L'inquiétude des acteurs du tourisme

A Strasbourg, les professionnels qui vivent du tourisme craignent que la tempête ne se poursuive. Pierre Siegel, le président des hôteliers-restaurateurs de la capitale alsacienne, est particulièrement préoccupé : "on n'a pas de perspective, en fait. On ne sait pas où on va. Un jour, il faut mettre le masque, la veille, ça ne servait à rien. Le signal qu'on envoie à nos voisins, c'est un signal de cacophonie et de flou qui ne donne pas envie de passer ses vacances en France".

Patrice Geny s'emploie avec son équipe à reconquérir les visiteurs : "Il faut montrer que les villes ne sont pas aussi effrayantes que ça et qu'à Strasbourg, dans un espace piétonnier aéré, on a aussi des possibilités de visites agréables."

La grande crainte des acteurs du tourisme, c'est cependant que Strasbourg, capitale de Noël, ne subisse cette année une grosse baisse de fréquentation.