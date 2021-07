Tourisme : un mois de juillet "satisfaisant en terme de fréquentation" dans le Médoc

C'est un grand week-end de chassé-croisé qui s'annonce sur les routes. Ce samedi sera noir dans le sens des départs, ce sera orange pour les journées de vendredi et dimanche. C'est l'heure de l'arrivée pour les aoûtiens et du départ pour les juilletistes, qui vont rentrer chez eux, après avoir profité de la Gironde et de ses plages. L'occasion de faire un bilan touristique de ce mois de juillet sur les plages du Médoc, avec Nicolas Jabaudon, le directeur de l'office de tourisme Médoc Atlantique, qui comprend notamment les plages de Lacanau, Carcans, Hourtin, Soulac, Montalivet et Le Verdon.

Comment s'est passé ce mois de juillet, sur la destination Médoc Atlantique ?

Cela a été globalement un mois satisfaisant en termes de fréquentation, mais aussi de consommation, malgré un contexte sanitaire qui devient pesant. On n'a pas encore les chiffres consolidés, mais les indicateurs dont on dispose aujourd'hui nous montrent qu'on est légèrement au dessus de la fréquentation observée l'année dernière, qui a déjà été une bonne année. Les touristes français étaient restés en France en 2020, c'est le cas encore cette année. Il y en a qui sont partis à l'étranger, notamment en Espagne, au Portugal ou en Grèce, mais en majorité les Français sont restés en France. Et puis, on a retrouvé une fréquentation en provenance d'Allemagne et des Pays-Bas, qui nous fait beaucoup de bien. Par contre, les grands absents de ce mois de juillet sont les Britanniques qui ne sont pas du tout venus sur la destination. Mais c'est vrai que la fréquentation des Français compense.

Quels types d'hébergement attirent ?

Les deux premiers types d'hébergements qui ont la cote, ce sont les locations de vacances chez les particuliers où on atteint les taux de fréquentation très, très intéressants, de 90-95% à partir de début août. Pour les campings, c'est aussi très positifs.

Sur le contexte sanitaire, le pass sanitaire sera obligatoire dans certains campings, mais aussi au restaurant. Est-ce-que ça ne risque pas de décourager les gens ?

C'est ce que l'on craignait en début de semaine. On a fait un petit sondage auprès des principaux campings de la destination et les retours montrent qu'il n'y a aucun problème. Les gens acceptent, les gens sont compréhensifs. Il n'y a pas d'annulation ou de désaffection constatée parce qu'il faudrait montrer un pass sanitaire pour se rendre sur un lieu d'hébergement, chez des restaurateurs ou des sites d'activités de loisirs.

Il y a aussi le masque, obligatoire sur les communes de Soulac, Lacanau, Hourtin et Carcans...

Malheureusement, le masque est rentré dans les mœurs et les gens le mettent volontiers. En plus, il y a une petite période de tolérance ce week-end. Et puis, on voyait déjà au mois de juillet des gens qui portaient le masque dans des endroits où ce n'était pas forcément obligatoire.

Est-ce-que vous avez des communes du Médoc qui fonctionnent bien cette année ?

On constate une même tendance dans toutes les communes, que ce soit à Soulac-sur-Mer, mais aussi à Vedays-Montalivet, à Grayan-et-l'Hôpital aussi avec le camping du Gurp, qui affiche complet cet année, et bien sûr, Hourtin, Carcans et Lacanau.