Tourisme : une saison estivale "plutôt réussie" en Bourgogne-Franche-Comté

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) a dressé ce mardi 7 septembre un premier bilan, après cet été 2021 et il est plutôt satisfaisant. Malgré l'absence d'une clientèle internationale, les hébergements type gîtes et locations ont fait le plein grâce aux touristes français. Décryptage.

"On s'attendait au pire et on s'en sort plutôt bien." Patrick Ayache, le nouveau président du Comté Régional du Tourisme (CRT) en Bourgogne Franche-Comté, a présenté ce mardi 7 septembre 2021 à Dijon, le bilan de cette saison estivale, "plutôt réussie". Comme dans d'autres régions de l'hexagone, notre région a accueilli de nombreux touristes français! "89% des français qui sont partis en vacances, sont partis en France", confirme le nouveau président du CRT.

Moins de touristes internationaux mais retour des voisins européens

Les touristes américains ou chinois, généralement très présents en Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas encore revenus mais nos voisins européens, eux ont retrouvé le chemin de notre région, selon ce premier bilan touristique estival. Certains territoires s'en sortent mieux que d'autres, poursuit Patrick Ayache, "c'est le cas de la Côte-d'Or, la Saône et Loire ou l'Yonne, tandis que le Doubs et le territoire de Belfort restent stables en terme de fréquentation".

La campagne et la montagne prisées des touristes

Côté hébergements, les gîtes et les locations ont connu un beau succès, contrairement aux hôtels, pénalisés par le contexte sanitaire. Quant aux campings, et la météo très pluvieuse de cet été l'explique en partie, les hébergements de plein air ont souffert cet été. Les grandes villes ont plutôt été boudées par les touristes en raison du contexte sanitaire, à l'exception de Dijon qui a retrouvé son niveau de fréquentation de 2019, soit d'avant la crise. L'attrait de la future Cité internationale de la gastronomie allié au Musée des Beaux-Arts, semblent avoir dopé la fréquentation de la Métropole dijonnaise.

Des points noirs et des perspectives à travailler

Mais évidemment tout n'est pas rose, et l'enquête de satisfaction menée auprès des professionnels de la région indique que tout le monde n'a pas eu la même chance, mais selon le CRT, 72% des prestataires estiment qu'ils ont fait aussi bien qu'à l'été 2020. "C'est plutôt encourageant", pour Patrick Ayache, même si le vice-président de la Région en charge du tourisme et de l'attractivité le dit encore, "on est loin d'être revenu à la normale et on le la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous."

Œnotourisme, itinérance en vélo, les nouvelles perspectives

Du côté des activités, l'œnotourisme et le vélo tirent leur épingle du jeu. Des secteurs sur lesquels il va falloir s'appuyer à l'avenir pour conforter ces touristes en Bourgogne-Franche-Comté et espérer prolonger la saison. Tout en préservant la question écologique avec un tourisme durable, car le revers de la médaille, c'est aussi la sur fréquentation de certains milieux naturels comme les cascades du Hérisson ou certains lacs du Jura.

→ Retrouvez ce mercredi 8 septembre 2021 sur les ondes de France Bleu Bourgogne notre Dossier + INFO à 6h45 et 8h15 consacré aux perspectives du tourisme en Bourgogne-Franche-Comté.