Tourisme : voici ce que les touristes ramènent principalement de la Touraine

Indre-et-Loire, France

Certains touristes rentrent peut-être de vacances avec les valises encore plus remplies qu'à l'aller. Et ceux venus visiter l'Indre-et-Loire en font aussi partie. Des touristes qui sont de plus en plus nombreux chaque année : les hôtels et les campings de Touraine n'avaient jamais accueilli autant de monde que l'an dernier. Autant dire que cette année devrait encore dépasser tous les records. Cela signifie donc que les boutiques de souvenirs vont tourner à plein régime.

Il y a deux types d'achats : ceux qui veulent un objet sur les châteaux et ceux qui souhaitent un souvenir qui porte sur la région - Martine de la boutique de souvenirs d'Azay-le-Rideau

La question reste : quels sont les objets prisés par les touristes qui viennent en Toruaine ? Il y a bien sûr les souvenirs classiques : la boule à neige, les magnets, l'alcool ou encore les spécialités comme les rillons. En revanche, ce qui change surtout, c'est ce que certains touristes en font. Par exemple, Mario, ce restaurateur italien originaire de Turin qui visite à Azay-le-Rideau avec sa femme. " On a acheté des liqueurs ou même du _vin_. En fait que des choses qui se mangent mais que je collectionne dans mon bar. Donc, au final, je ne les mangerai et je ne les vendrai pas non plus. "

Un budget moyen entre 20 et 40 euros pour les souvenirs

Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, certains préfèrent jouer la carte de l'assurance avec les classiques. Martine tient la boutique de souvenirs depuis plus de 30 ans et selon elle, " il y a deux types d'achats : ceux qui veulent un objet en rapport avec les châteaux (une maquette, une boule à neige, une planche à découper qui représentent les châteaux) et ceux qui souhaitent un souvenir qui porte sur la région comme du vin, une poire tapée ou encore de la faïence de Gien ".

Des costumes qui prennent de la place dans le budget... mais aussi dans le coffre ! © Radio France - Yvan Plantey

En ce qui concerne les enfants, la stratégie est différente d'après Cathy, de la boutique du château de Villandry. " Les enfants adorent les chevaliers, les chevaux, les fées ou même les princesses . Ils viennent ici en croyant en voir donc ils sont contents quand ils repartent avec des épées ou des costumes ", indique-t-elle.

Certaines épées peuvent coûter jusqu'à 100€ voire plus, ce qui représente un budget. D'après les vendeurs rencontrés, ce budget moyen se situe entre 20 et 40 euros.