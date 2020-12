Tournée de Saint-Nicolas dans les écoles de Nancy : pas de bisou mais des yeux écarquillés

Saint-Nicolas et son visage mangé par la barbe et le masque !

Rien n'arrête Saint-Nicolas ! Le patron des Lorrains rend visite aux petits écoliers de Nancy cette semaine. Un Saint-Nicolas masqué qui garde ses distances avec les enfants mais sa tournée des écoles est toujours autant appréciée.

Ce jeudi, il est passé dans les quatre classes de l'école maternelle Buthegnémont. "Je me devais d'être là", confie Saint-Nicolas à France Bleu. "Pour les enfants, pour que la magie s'opère, pour voir ces sourires"

Les enfants sont émerveillés de me voir en vrai. Et moi, ça me fait très très plaisir ! - Saint-Nicolas

Pour accueillir le saint patron des écoliers, les petits ont confectionné des mitres, plus colorées les unes que les autres © Radio France - Isabelle Baudriller

Saint-Nicolas s'est annoncé avec des petites clochettes et les enfants l'ont bien reconnu. "Il est habillé en rouge et jaune et il a une mitre", indique en experte Olympe, 3 ans. Mais cette année, impossible de venir lui faire un bisou. "Bah non", explique Antoine, "on n'a pas le droit et c'est pas rigolo."

"Cette année, Saint-Nicolas passe dans chaque classe. Les enfants ne sont pas tous réunis comme d'habitude", souligne Philippe Hautecouverture, directeur de l'école et enseignant de la petite section. "Ça limite un peu l'enthousiasme des enfants mais ça fait partie du patrimoine de notre région. C'est un personnage très important pour les petits Lorrains."

Une visite préparée depuis 15 jours par les maternelles de l'école Buthegnémont © Radio France - Isabelle Baudriller

La tournée de Saint-Nicolas dans les écoles de Nancy se poursuit jusqu'à jeudi 10 décembre.