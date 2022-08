Tournesol, colza, soja, blé...le rendement est lourdement impacté cette année à cause de la sécheresse

En Haute-Garonne, dans le Gers et le Tarn, les zones céréalières subissent de plein fouet la sécheresse. Les pertes sont vertigineuses, certains agriculteurs ont perdu la moitié de leur récolte. La moisson printanière ne s'annonce pas mieux. On fait le point dans nos départements.

La sécheresse impacte grandement la moisson des agriculteurs de notre région. C'est toute la zone céréalière haute-garonnaise, gersoise et tarnaise qui affichent un bilan négatif, en grande partie à cause des restrictions d'eau. Cette année, les moissons sont bien plus précoces. Il faut compter cette année, le blé, le colza ou encore l'orge ont été récoltés avec trois semaines d'avance. Les prévisions sont similaires pour le soja et le tournesol.

On n'avait pas vu ça depuis 2003, c'est même pire cette année - Stéphane, agriculteur dans le Gers

Les pertes en % par département

Haute-Garonne : 20 à 50% de la production de blé/colza/orge/maïs

Gers et Tarn : 30 à 40% de la production de blé/colza/orge/maïs

Tournesol/soja → jusqu'à 70% de pertes attendues sur les trois départements

Dans le Gers, le Tarn et la Haute-Garonne, le rendement varie selon les secteurs. Quand la terre est argileuse, la catastrophe est limitée, car l'argile retient davantage l'eau, mais pour le reste des terres (boulbène par exemple), on a quasiment perdu la moitié des récoltes. Le nord du Gers est lui par exemple plus épargné parce qu'il a subi quelques orages avec le vent d'Autan, que la Haute-Garonne n'a pas connu.

Les conséquences sur les éleveurs sont directes, certains tapent déjà dans le stock d'hiver ! - Christelle Carpentier, élu à la Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne

Les différentes Chambres d'Agriculture vont maintenant constater et noter les dégâts/pertes pour formuler un dossier à l'État avec pour objectif demander un dédommagement financier. Les élus invitent également les agriculteurs à se rapprocher de leur assurance.