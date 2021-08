Tournez manèges sous protocole sanitaire à Lille

180 stands et attractions, une grande roue de 50m de haut, un nouveau manège à sensations à 80m de hauteur qui promet une descente à 100km/h ! La foire aux manèges de Lille revient avec du classique et des nouveautés. Elle ouvre ce samedi 28 août, dès 14h.

L'idée c'est que les gens passent un bon moment, comme avant, sans prise de tête et en toute sécurité

James Dragonne, forain à la foire aux manèges de Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

James Dragonne tient un stand de jeux d'adresse où le "pass" sanitaire sera exigé et contrôlé. Pour cela, il a embauché 2 personnes supplémentaires par rapport à d'habitude : "c'est le prix à payer pour être le plus fluide possible, pour travailler dans de bonnes conditions".

Ces forains ont été privés d'activité pendant 10 mois jusqu'en juin et le déconfinement progressif du pays. Ils ont touché des aides de l'Etat, mais pas tous et pas toujours à la hauteur des charges qui continuaient de courir explique Geoffrey de Vries, le président du comité forain :

On s'est serré la ceinture, on était à l'agonie. On a tous essayé de faire des boulots à gauche, à droite, pour survivre.

Geoffrey de Vries, président du comité forain © Radio France - Stéphane Barbereau

Certains forains, ayant le permis poids lourd, ont ainsi transporté des betteraves lors de la récolte.

Quelles sont les règles ?

Le "pass" sanitaire ne sera pas exigé pour accéder au champ de mars, à la foire en elle-même. Seuls quelques manèges demanderont le "pass", ceux répondant aux critères suivants :

- manèges à sensation pour les + de 18 ans

- manèges regroupant plusieurs clients proches pendant plusieurs minutes

Une attraction à la foire aux manèges de Lille, en août 2021 © Radio France - Stéphane Barbereau

Les pêches au canard, stands de tir à la carabine ou "tir ficelle" ne nécessiteront pas de "pass" sanitaire par exemple. Pas de "pass" non plus pour les snacks à emporter en revanche il sera exigé dès qu'un client s'attablera à une brasserie, en terrasse.

Dépistage et vaccination sur place

Des test anti-géniques seront disponibles sur place, une équipe mobile du centre de vaccination du Zénith de Lille réalisera également des injections tous les samedis. Enfin, des médiateurs LAC (lutte anti-Covid) sensibiliseront les visiteurs à la vaccination.

Les nouveautés

6 nouveautés côté attractions à sensations fortes, notamment une tour géante de 80 mètres de haut, "la méga king tower" : une descente à 100km/h, équivalente à 4 G.

La "méga king tower", nouvelle attraction à sensations fortes à la foire aux manèges de Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Autre nouveauté le "Techno Power" :

Le "techno power", l'une des nouveautés 2021 de la foire aux manèges de Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

INFOS PRATIQUES

La foire aux manèges ouvre ce samedi 28 août 2021 et jusqu'au 26 septembre 2021. Elle accueille le public tous les jours de 14h à 23h, sauf les vendredis et samedi de 14h à 1h du matin.