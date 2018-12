Tournon : cinéma, bureaux et logements à la place de l'ancienne usine ITDT

Des logements, des bureaux et un cinéma à la place de l'ancienne usine textile ITDT à Tournon-sur-Rhône (Ardèche). Le maire de la Ville et les élus de l'agglo ont présenté ce mardi leur projet de réaménagement de cette friche industrielle.

Tournon-sur-Rhône, France

Le site de 7 hectares au Nord de la Ville abritait une usine textile depuis la fin du 19ème siècle. Presque 500 employés à ses plus belles heures. Mais ITDT, Impression et Teinture de Tournon, a mis la clé sous la porte en 2008. Depuis, le site est peu à peu démoli et une concertation était menée pour savoir comment le reconvertir. La Ville et l'Agglo ont tranché et ont présenté leur projet ce mardi.

Les élus d'Arche Agglo et de Tournon-sur-Rhône présentent les orientations d'aménagement de la friche industrielle ITDT © Radio France - Nathalie Rodrigues

Un nouveau visage dans les 5 ans qui viennent

Sur les 7 hectares du site, seuls 17 000 mètres carrés vont accueillir de nouveaux bâtiments : des logements, entre 100 et 120 appartements. Un espace bureaux pour accueillir des entreprises du tertiaire, start-up, ou le pôle de services numériques déjà existant mais qui pourrait s'étendre.

Le petit cinéma de Tournon devrait déménager sur l'ancien site ITDT. Au lieu des 2 salles actuelles, il s'étendrait sur 3 ou 4 salles.

La ville de Tournon, propriétaire du cinéma, peut soit continuer à gérer seule, soit confier l'investissement à un privé. C'est en réflexion. Des promoteurs contactent déjà les élus pour les logements. Le site devrait avoir changé de visage d'ici 5 ans.

Frédéric Sausset, le maire de Tournon, veut valoriser l'entrée de ville : "l'idée c'est de créer une entrée de territoire attractive, sur un site relativement intéressant qui est à l'embouchure du Rhône et du Doux, face à l'Hermitage, et on souhaitait aussi conforter le bâti sur l'axe d'entrée principal qui est la D86".

Démolition/désamiantage jusqu'à la fin du 1er trimestre 2019

La démolition, dépollution n'est pas encore terminée, encore 3 mois. Cette phase du chantier a coûté 5 millions d'euros, pris en charge à 40% par un établissement public d'Etat.

Friche industrielle ITDT à Tournon-sur-Rhône en Ardèche en démolition le 18 décembre 2018 © Radio France - Nathalie Rodrigues

Friche industrielle ITDT en cours de démolition en décembre 2018 à Tournon-sur-Rhône © Radio France - Nathalie Rodrigues

Une partie du site sera dépolluée de manière plus lente. Une équipe de l'université Jean Monnet à Saint-Etienne va mener une expérience et développer un procédé pour dépolluer par les plantes explique Franck Menéroux, vice-président d'Arche Agglo : "les plantes vont absorber les métaux lourds, grosso modo. Il y a des traitements qui sont adaptés, innovants, pour éliminer dans la durée la pollution qui se trouve dans les sols, et ne pas avoir à purger et que ça coûte des millions d'euros".