Tours : 1.000 arbres et arbustes plantés aujourd'hui pour lancer le "plan nature en ville"

Des habitants et des agents municipaux ont planté une cinquantaine d'arbres et arbustes au pied des immeubles des rives du Cher

Vous les avez peut-être aperçus, ce mercredi, en dix endroits de la ville de Tours : 300 habitants, assistés par les agents du service parcs et jardins, ont planté 1.000 arbres et arbustes. Une opération qui marquait le coup d'envoi du plan "Nature en ville", un plan qui fixe, en cinq grands axes, les mesures écologiques que la nouvelle majorité veut appliquer jusqu'à la fin de son mandat.

Reportage dans le quartier des rives du Cher pendant la plantation d'une cinquantaine d'arbres et arbustes Copier

Du lilas, des amandiers, des prunus, du sureau, des noisetiers, des figuiers, des groseilliers : voici le type de végétaux plantés aujourd'hui sur les rives du Cher, aux prébendes, dans le parc de Sainte-Radegonde ou devant le bateau Ivre, par exemple. Associer les habitants pour co-construire les petits et grands projets est d'ailleurs un des cinq axes du plan nature. Il prévoit par exemple la création de "vergers participatifs" en centre-ville.

La municipalité veut aussi créer des mini-forêts urbaines et des nouveaux parcs pour que chaque habitant puisse accéder à un espace vert à pied depuis chez lui. L'objectif est de planter 30.000 arbres et arbustes d'ici la fin du mandat, ce qui contribuera aussi à lutter contre les îlots de chaleur et le réchauffement climatique : "les arbres, quand ils sont matures, sont des climatiseurs naturels" explique le maire de Tours, Emmanuel Denis. "La différence de température entre un îlot de chaleur entièrement minéral et un endroit arboré peut dépasser cinq degrés. On essayera de traiter trois îlots de chaleurs par an en plantant du végétal là ou il n'y a pour l'instant que du bitume ou de la pierre".

"Un seul arbre correspond à cinq climatiseurs, par un phénomène d'évapo-transpiration et ça permet localement de réduire la température". Emmanuel Denis

On détaillera ce "plan nature en ville", jeudi, à 7H45, sur l'antenne de France Bleu Touraine, puisque l'adjointe au maire chargée de la biodiversité sera l'invitée de François Desplans.