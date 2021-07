Tours : 1.200 personnes manifestent contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale

Environ 1.200 personnes ont manifesté dans les rues de Tours, ce samedi après-midi, contre l'instauration du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Le défilé, non déclaré, s'est élancé de la place Jean-Jaurès au son de slogans comme "Liberté" ou "Macron démission".

"Liberté !" "Non au pass sanitaire !" Ces slogans ont résonné dans les rues de Tours centre, ce samedi 17 juillet, repris par les 1.200 personnes venues manifester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants, comme dans des dizaines d'autres villes françaises. Le cortège, non déclaré en préfecture, est parti de la place Jean-Jaurès en début d'après-midi, pour s'élancer rue Nationale, avant de rejoindre la préfecture et la gare, pour ensuite revenir devant l'Hôtel de Ville.

Quelques gilets jaunes en tête du défilé, militants d'extrême-gauche, royalistes, mais aussi simples citoyens, jeunes, familles, retraités... La manifestation a réuni des personnes aux profils très différents et pour beaucoup non masquées. Mais ce qui les réunit, c'est leur opposition au pass sanitaire.