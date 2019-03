Tours : 1.600 poubelles retirées du centre-ville en 3 mois avec le mouvement des gilets jaunes

Tours, France

"Je veux retrouver ma poubelle"! C'est le cri du cœur de plusieurs centaines d'habitants du centre-ville de Tours. Depuis 3 mois, 1.600 poubelles jaunes et bleues ont été retirées de la voie publique pour être stockées à Joué-les-Tours. C'est la Préfecture d'Indre-et-Loire, avec la mairie de Tours, et à la demande de la direction départementale de la sécurité publique, qui a pris cette décision pour éviter que les bacs ne soient dégradés, brûlés ou ne servent de barricades lors des manifestations de gilets jaunes. Mais si les habitants se sont montrés compréhensifs au début, ils commencent à s'impatienter.

La Préfecture souhaite encore attendre avant la restitution des bacs au regard de la situation actuelle

Mais il va falloir encore attendre, car la Préfecture d'Indre-et-Loire, la ville de Tours et le commissariat, au regard des événements survenus samedi dernier à Paris, ne souhaitent pas restituer les poubelles tout de suite. Tous les jours, en attendant, des personnes appellent au standard du service propreté de la Métropole pour savoir quand ils vont retrouver leur poubelle bleue et jaune. Il s'agit d'habitants de Tours, domiciliés dans un carré entre la rue Colbert, la Place de La Victoire, la Cathédrale et le Boulevard Béranger et le Boulevard Heurteloup. Soit au total, 1600 poubelles.

Des habitants qui sont invités leur sac directement sur le trottoir ou dans les PAV

Depuis 3 mois, ces tourangeaux doivent déposer leur sacs poubelles directement sur le trottoir ou les emmener dans des PAV, les points d'accueil volontaires, explique Alexandre Travert, reponsable du service collecte à Tours-Métropole. Pour les papiers et cartons, là aussi le meilleur réflexe ce sont les bacs collectifs. Ces habitants, dans leur grande majorité précise la Métropole, ne sont pas des usagers distraits ou ne respectant pas les consignes qui stipulaient de rentrer leur bac le vendredi soir, veille de mobilisation des gilets jaunes. Bien souvent, ils n'ont pas de lieu pour stocker les bacs explique le service propreté qui précise qu'une fois décidée, la restitution pourrait prendre entre 4 et 6 semaines.

Au total, pour les 22 communes de la Métropole de Tours, on compte 224.000 bacs verts, jaunes et bleus.