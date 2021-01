Tours : près de 100 tracteurs en opération escargot pour dire non notamment aux zones sans pesticides

C'est une aberration soufflent des exploitants. Sur le rond-point d’Emmaüs à Tours Nord, 60 tracteurs se sont donnés rendez-vous pour une opération escargot en direction de la préfecture, où une délégation sera reçue vers 13 h 30. Ils veulent faire entendre leur ras le bol concernant notamment ses Zones de Non-Traitement ( ZNT) entrées en vigueur en 2021. Une goutte d'eau qui fait déborder le vase assure la FNSEA qui apporte également d'autres doléances à la préfecture comme le mal-être des agriculteurs. Un appel avait été lancé par les syndicats FNSEA 37, JA 37 et la Fédération des associations viticoles.

Parmi eux, des agriculteurs, des céréaliers d'Indre-et-Loire et Eure-et-Loire, du Loiret et même des viticulteurs se sont réunis au départ de l'avenue André Maginot. Le mot d'ordre c'est le dialogue même si ces derniers sont remontés. "Du temps de Ségolène Royal, elle avait voulu mettre en place un périmètre de 200 mètres autour des habitations. Cela représentait des zones de dizaines de milliers d'hectares sur le territoire. Aujourd'hui, on a réduit de 3 à 5 mètres. Mais ils veulent augmenter de nouveau, même pour les terrains bio", explique Martial Cochet, céréalier à Rouziers-de-Touraine. "On veut nous imposer plein de choses alors qu'on est capable de gérer cela nous même."

Quelques perturbations en fin de matinée

Alors face à cette nouvelle charge, ces agriculteurs sont partis peu après 11 h 30 de Tours Nord, en passant par l'avenue du maréchal Juin, du pont Maginot avant de s'arrêter place Jean-Jaurès. Ils ont été rejoints par un autre cortège d'une trentaine de tracteurs partis eux de Chambrey-lès-Tours.

Une opération escargot qui a donné lieu à quelques perturbations sur les axes concernés.

Les tracteurs sont actuellement stationnés en centre-ville notamment vers Jean-Jaurès et le boulevard Béranger.

Dans la rue nationale, on pouvait d'ailleurs observer certains agriculteurs distribuer des pommes aux passants. "On est pas là pour embêter les gens", assure les agriculteurs.

Des annonces rapides

A l'issue de la rencontre avec la préfète, il n'y a pas eu de réponses concrètes apportées. "Nous avons eu un bon échange. On a eu le sentiment d'être écouté mais on veut maintenant des annonces rapides", assure Sébastien Prouteau, le président de la FNSEA 37. Si les actes ne suivent pas, les agriculteurs l'assurent, ils se remobiliseront dès le printemps. "Et ce sera beaucoup moins calme qu'aujourd'hui. J'ai le sentiment que l'on veut tuer la profession", assure l'un d'entre eux.