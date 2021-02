Tours : 150 professionnels de la petite enfance manifestent à Tours ce mardi

Une centaine de personnes de la petite enfance (150 selon la police) étaient dans la rue ce matin à Tours. Ces professionnels protestaient contre la réforme Taquet sur les modes d'accueil dans les crèches, haltes-garderies et établissements multi-accueil.

"De l'accueil de qualité, pas de gardiennage pour nos bébés". C'est ce que demandent les professionnels de la petite enfance qui exercent en crèches, haltes-garderies ou dans les établissements multi-accueil. Ils étaient environ 150 selon la police à manifester dans les rues de Tours et à répondre à l'appel d'un mouvement national du collectif Pas de bébé à la consigne, pour protester contre la réforme Taquet du nom du secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance, Adrien Taquet. Cette réforme prévoit de réduire le taux d'encadrement des professionnels et ainsi passer d'un professionnel pour 5 enfants, à un professionnel pour 6 enfants. Les manifestants pointent également, entre autres, les « points noirs » de cette réforme notamment un passage à 15% d’enfants en surnombre en crèche et une réduction des surfaces pour les enfants, passant à 5,5m2 par enfant en zone dense.

Un rassemblement a eu lieu à 10h place de la préfecture à Tours avant un défilé dans les rues ensuite. Ces professionnels sont venus de toute l'Indre-et-Loire mais certains aussi du Loir-et-Cher. Dans le cortège, chaque personnel de crèches et des haltes-garderies était représenté avec notamment des éducateurs de jeunes enfants, assistantes maternelles et des auxiliaires et infirmières de puériculture.