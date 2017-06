Tours : 1500 personnes ont défilé pour la Marche des Fiertés

Ils étaient plus d'un millier à défiler ce samedi dans les rues de Tours pour la 12ème Marche des Fiertés tourangelle. Le tout dans une ambiance festive. Le mot d'ordre : la lutte contre les violences faites à la communauté LGBT à l'international.

La manifestation a commencé dès le début de l'après-midi dans les jardins du château de Tours. Puis c'est vers 17h que le cortège a quitté les lieux pour défiler dans les rues. Comme chaque année, les participants sont venus manifester pour une meilleure visibilité de la communauté LGBT.

Le mot d'ordre : à l'internationale

Le mot d'ordre de cette année : " LGBT du monde, face à la répression, marchons ! ». L'occasion de dénoncer bien évidemment le traitement des personnes homosexuelles en Tchétchénie. Mais pas uniquement, pour Mickaël Achard, co-président de l'association LGBT Touraine : " Il y a plein d'autres pays dans le monde où la situation est problématique. C'est même le cas aux Etats-Unis. Et il faut rappeler que dix pays dans le monde condamnent les homosexuels à la peine de mort." Et cette manifestante de rajouter : "Il y aussi beaucoup de pays dans le monde où les homosexuels ne peuvent pas manifester comme nous le faisons aujourd'hui. On le fait donc un peu pour eux."