Tours : 19.000 P.V pour stationnement gênant en 2022, deux fois plus que l'année précédente

Le nombre de contredanses pour stationnements génants a été multiplié par deux, à Tours, entre 2021 et 2022. On ne parle pas, ici, des parcmètres pas payés. Les stationnements gênants, ce sont les stationnements en double file ou sur les trottoirs, les passages piétons, les pistes cyclables ou les places réservées aux handicapés. Presque tous les secteurs de Tours sont concernés, principalement le vieux Tours, la rue Colbert ou le secteur de la gare. Ces infractions sont sanctionnées par des P.V compris entre 35 et 135 euros.

ⓘ Publicité

"Notre but n'est pas de faire la chasse à la voiture mais de faire la chasse aux comportements qui rendent l'environnement dangereux pour les piétons*" -* Philippe Geiger

19.000 P.V. pour stationnement gênant, c'est considérable, même pour une ville de la taille de Tours. L'autre élément notable, c'est que c'est pratiquement deux fois plus que l'année précédente. En fait, la municipalité de Tours s'est lassée des incivilités des automobilistes. En renfort de la vidéo-verbalisation en vigueur depuis janvier 2021 dans trois quartiers de Tours, la ville a demandé aux 12 agents de la Brigade de Mobilité Urbaine (B.M.U) de verbaliser systématiquement les stationnements gênants, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Une politique défendue par Philippe Geiger, l'adjoint chargé de la tranquillité publique, à Tours.

"Le premier motif de P.V. c'est le stationnement sur les trottoirs. Ils empêchent par exemple le passage des poussettes et le passage des fauteuils des handicapés. Même à pied, on est parfois obligé de marcher à l'égyptienne pour pouvoir passer entre le mur et la voiture" souligne Philippe Geiger. "C'est compliqué de faire comprendre aux gens qui ont une voiture que même pour cinq minutes, ça peut être très embêtant, voir dangereux pour quelqu'un. Et souvent d'ailleurs, il y a une place 100 mètres plus loin. Ce n'est pas grave de faire 100 mètres à pied".

"Souvent, il y a une place 100 mètres plus loin. Ce n'est pas grave de faire 100 mètres à pied" - Philippe Geiger

"Notre but n'est pas de faire la chasse à la voiture mais de faire la chasse aux comportements qui rendent l'environnement dangereux pour les piétons" précise l'adjoint chargé de la tranquillité publique. Philippe Geiger souligne par ailleurs que la municipalité n'encaisse que 5% du montant des amendes pour stationnement gênant, alors qu'elle récupère la totalité du contenu des parcmètres, par exemple.