Tours : 2.000 voitures mises en fourrière chaque année

Tours, France

A compter de ce vendredi 1er mars, à Tours il faudra passer par la police municipale pour récupérer sa voiture à la fourrière. Finie l'époque où il fallait aller à la mairie ou au commissariat. C'est désormais place Turones qu'il faudra se rendre. Pour cela, l'accueil de la police municipale a fait peau neuve. Deux personnes sont là pour accomplir les formalités engendrées par la mise en fourrière. On ne parle que des formalités, car pour ce qui est de récupérer la voiture elle-même, c'est une autre histoire.

On peut récupérer sa voiture dans 4 garages moyennant le règlement de 120 euros

L'automobiliste qui n'est jamais allé récupérer sa voiture à la fourrière ne connaît pas son bonheur. Il faut en général faire des kilomètres car le garage qui stocke le véhicule est souvent à l'autre bout de la ville. Il y a 4 garages dans l'agglomération de Tours agréés par la préfecture. Le parcours d'obstacle de l'automobiliste commencera donc désormais par une visite à la police municipale, où il faudra montrer sa carte grise, son permis de conduire et son assurance. Ensuite, muni d'un certificat de main levée, il vous faudra prendre le bus ou compter sur la voiture d'un ami pour vous emmener à la fourrière. Sur place, le garagiste vous demandera 120 euros de frais d'enlèvement, plus 6 euros minimum par jour de gardiennage. Une partie de cet argent sera reversé à l'Etat, une autre partie fera l'objet d'un rétro-versement au garagiste payé au nombre de véhicules enlevés. Enfin sachez que si vous abandonnez votre voiture en fourrière, et il y a de plus en plus de tourangeaux qui le font, vous serez peut-être obligé de payer en plus une expertise d'un minimum de 61 euros afin de déterminer la valeur de revente de votre voiture aux domaines.

2000 voitures mises en fourrière chaque année

A Tours, chaque année, 2.000 voitures sont mises en fourrière. En général, à cause d'interdiction de stationner temporaires liées aux manifestations tourangelles comme la braderie ou les 20 km de Tours...