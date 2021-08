Tours : 2.800 manifestants contre le pass sanitaire ce samedi, deux blessés dans le cortège

2.800 personnes ont une nouvelle fois défilé contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, dans les rues de Tours, ce samedi 21 août. Une mobilisation plus tendue que les semaines précédentes, puisqu'une bagarre entre manifestants a éclaté. Deux personnes ont été blessées.

Chaque semaine, ils sont de plus en plus nombreux. 2.800 personnes ont une nouvelle fois manifesté leur opposition au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale, en défilant dans les rues du centre-ville de Tours, ce samedi 21 août. Une mobilisation en hausse pour le sixième samedi consécutif, selon les chiffres de la police nationale.

Deux manifestants blessés

Comme les semaines précédentes, le cortège s'est réuni à 14h place Jean-Jaurès, avant de parcourir les rues commerçantes du centre-ville (notamment la rue Nationale et le boulevard des Tanneurs). L'ambiance, bon enfant, s'est néanmoins tendue en fin de parcours. Une bagarre entre une vingtaine de manifestants a éclaté, vraisemblablement à cause de désaccords sur l'itinéraire de la manifestation.

Selon la police nationale, deux manifestants ont été blessés au cours de cette bagarre. L'un d'entre eux a même dû être transporté à l'hôpital pour des soins, après avoir été frappé au visage, sans grande gravité. Les auteurs des coups ont pris la fuite.