Tours, France

C'est donc une foule immense qui a vibré avec les Bleus ce dimanche depuis la Fan Zone de Tours. Selon la Préfecture, au moins 20.000 supporters étaient présents pour vivre ce deuxième sacre. Pour l'occasion, des robinets d'eau avaient été installés un peu partout sur le site de 27.000 m2. La Sécurité Civile était aussi présente pour prendre en charge les personnes bousculées ou victimes de la chaleur. Entre 45 et 50 personnes ont été prises en charge au cours de l'après-midi pour des petits malaises. La circulation aux abords de la Plaine avait été coupée depuis le rond-point de la Tour Lumière.

Du côté de la sécurité, 50 agents d'une société privée étaient mobilisés pour l'occasion, en plus des 70 hommes de la Police Nationale. Les supporters sont arrivés dès 14 heures, et deux heures plus tard, la plaine de la Gloriette était déjà noire de monde pour réaliser un grand drapeau Bleu-Blanc-Rouge.

20 000 tourangeaux, réunis à la Gloriette pour la finale de la Coupe du Monde, ont participé au plus grand drapeau humain de France ! #fiersdetours#Tours#fracro#allezlesbleus#championdumonde#FiersdetreBleus#Mercilesbleus © Ville de Tours - Visadrone pic.twitter.com/72iLYdtnWs — Tours&moi (@villedetours) July 15, 2018

Les services de sécurité ont été obligés vers 16h30 de refuser du monde, et plusieurs centaines de supporters ont du suivre le match derrière les barrières d'accès au site, précise Olivier Lebreton porte-parole de la ville de Tours.

Dès la coupe brandie, une partie des supporters de la Fan Zone sont allés fêter le deuxième titre Place Jean Jaurès à Tours devant l'hôtel de ville. Ils étaient à peu près 15.000 selon la ville de Tours.

La soirée s'est prolongée jusque très tard dans la nuit. On signale deux événements majeurs. Des voitures vandalisées dans le quartier du Sanitas à Tours entre 1h et 2h du matin. Il y a eu aussi une altercation avec les forces de police, Place Anatole France toujours à la même heure.